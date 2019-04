Sør- og Midt-Norge får det beste været i uka som kommer. Det blir generelt veldig fint vær, men opphold og mye sol.

Temperaturene blir imidlertid ikke mye å skryte av. Et høytrykk i Norskehavet fører til sur nordavind.

– Det blir relativt kjølig i Troms og Finnmark, knapt nok over 0 grader og stort sett under det. Nordland ligger an til å få mellom 2 og 5 plussgrader. Trøndelag og Møre og Romsdal får mellom 8 og 10 grader på det meste, Vestlandet får maks 10 grader og Sør- og Østlandet mellom 5 og 10 grader. Det blir helt sikkert nattefrost mange steder, sier meteorolog Olav Krogsæter i StormGeo.

Et lavtrykk ved Svalbard gir sludd- og snøbyger fra Lofoten og nordover.

Værvarselet gjelder fram til fredag. Prognosene for palmehelgen har vært mer usikker, men søndag formiddag mener Krogsæter at det ser ut til å bli fint vær også neste helg.

– Vi får håpe det slår til, sier meteorologen.