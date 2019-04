Sen påske til tross, mange får likevel skiføre på hytta. Og skal man på hyttetur, er det liksom SUV som gjelder.

Det trenger slett ikke å koste skjorta, selv om du går for et premiummerke som Mercedes. Nå får du for eksempel den store og komfortable andre generasjon av ML til under 200.000 kroner.

Men du kan også velge å gå en helt annen retning, med et mer folkelig merke, og få en nesten ti år nyere bil til samme pris.

Her er bilen som kan ta SUV-tronen tilbake

Mercedes tidlig ute

La oss imidlertid starte med Mercedesen. Da første generasjon av ML kom på markedet rett før årtusenskiftet, var den en av de første SUV-ene på markedet.

Men det var også en modell som hadde noen utfordringer med driftssikkerhet.

Andre generasjon kom i 2005. Og det var noe helt annet. Komfort-, plass- og ikke minst kvalitet var på et helt annet nivå enn forgjengeren.

De fleste av disse modellene hadde dieselmotor. På mange måter er det fortsatt riktig motor på en stor og tung SUV. Du får godt med fraspark på lavt turtall, samtidig som forbruket er fornuftig.

Andre generasjon av Mercedes ML var et langt steg videre fra sin forgjenger, både med tanke på kvalitet og plass.

Derfor bør du styre unna første generasjon ML

Kraftig bensinmotor

Men siden mange er negative til diesel nå, har vi funnet en 2005-modell som har rullet 182.000 kilometer og som har en bensinmotor – på 272 hk. Da får denne bilen de kreftene den fortjener.

Vår bil er mørkeblå med lyst skinninteriør – en fargekombinasjon mange vet å sette pris på. Den har også en hel del utstyr: AMG-pakke, stor navigasjon, luftfjæring, premium stereoanlegg, hengerfeste, takluke, elektriske seter med minne og mørke vinduer, for å nevne noe.

Kort sagt, det meste du forventer av en premium-SUV anno 2005.

Klikk her for å se hele annonsen

Baksiden av medaljen

Til 199.000 kroner er dette veldig mye bil for pengene. Men du skal likevel tenke deg litt om, før du handler. De fleste ønsker nok fortsatt diesel på disse bilene, så det kan bli vanskelig å selge, når den tid kommer.

Grunnen til at diesel fortsatt er populært på disse, er naturligvis at forbruket blir nært opptil astronomisk med en bensinmotor.

Du må også sette av en god slump penger til uforutsette kostnader. Det er nemlig ikke slik at service- og deler er gratis for Mercedes. Det kan faktisk bli ganske så kostbart – ikke minst om luftfjæringen skulle ryke.

Dette mener norske ML-eiere om bilen sin

Folkelig alternativ

Er du mer opptatt av at bilen skal være driftssikker, og rimelig å kjøre, kan du gå for noe helt annet. Vi har for eksempel funnet en 2014-modell Toyota Rav4 som har rullet 111.000 kilometer, til samme pris.

Toyota Rav4, anno 2014, koster faktisk ikke noe mer enn MLen. Her får du en langt mer moderne bil til samme pris.

Her snakker vi om en ni år nyere bil! Rav4-en har dessuten dieselmotor. Med andre ord: Denne er slett ikke ille når det kommer til forbruk.

Deler og service slipper du også unna med til langt lavere pris enn på ML.

Utstyrsmessig er det mye, her også: Elektrisk justerbare skinnseter, justerbare bakseter, oppvarmede seter, navigasjon, DAB+, bixenon-lys, elektrisk bakluke, avtagbart hengerfeste og nøkkelfri adgang og start.

Klikk her for å se hele annonsen

Mindre plass

For Toyotaen sin del, er baksiden av medaljen at kjøreopplevelsen ikke er på samme nivå som hos Mercedes. Selv om den er mye nyere.

Plassen er også betydelig dårligere – og den kan "kun" trekke 1,6 tonn, mens Mercedesen klarer 2,2 tonn.

Dessuten er nok dieselmotor ikke det de aller fleste ønsker seg på en Rav4. Her er betydelige deler av salget nå hybridbiler. Så denne kan også bli en liten utfordring å selge igjen.

Det handler med andre ord om å gi og ta i dette prissegmentet. Men de fleste finner likevel noe som passer sitt bruk – også til 200.000 kroner.

Hvilken SUV ville DU kjøpt for maks 200.000 kroner?

Interiøret i Rav4 har særpreg. Opplevd kvalitet er ikke på samme nivå som hos Mercedes – men det er funksjonelt og driftssikkert.

Dette mener norske Toyota Rav4-eiere om bilen sin