Et flertall i et internt Ap-utvalg gikk inn for leksefri skole, der alle leksene skulle gjøres på skolen.

Men forslaget vakte kraftige reaksjoner, og i kulissene på landsmøtet ble det jobbet til langt på natt for å finne et kompromiss. Det innebærer at Arbeiderpartiet mener lekser i i hovedsak skal gjøres på skolen, men at det ikke skal være noe forbud for skoler mot å gi elevene hjemmelekser.

– Vi mener det er en veldig god balanse i dette forslaget som gjør at vi kan fortsette diskusjonen og innhente enda mer kunnskap om lekser, sier Anniken Huitfeldt som har ledet arbeidet med å snekre kompromisset om lekser.

Partiet vil samle inn erfaringer fra lokale forsøk, før de tar stilling til om de ønsker å gå inn for leksefri skole.

Gratis skolemat og SFO for de yngste

Arbeiderpartiet vil arbeide for å innføre et sunt og gratis skolemåltid for alle elever i grunnskolen, og starte innføringen ved at kommunene som ønsker det får tilskudd til dette.

Partiet vedtok også at de er positive til lokale ordninger med skolemat i videregående skole.

Arbeiderpartiet har også gått inn for at alle førsteklassinger skal få gratis skolefritidsordning etter skoletid.