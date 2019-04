Politiet i Innlandet har satt i gang en stor leteaksjon etter at en mann i tidlig 20-årene forsvant fra en fest i Vest-Torpa i Nordre Land kommune natt til søndag.

– Rett før klokken to i natt forlot en ung gutt en fest. Han var relativt tynnkledd, og de andre festdeltakerne ble bekymret for han. De kikket etter han, og da vedkommende ikke ble gjort rede for ringte de oss. Vi har ikke klart å finne han gjennom natta, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, til TV 2.

Ifølge Hoft var det ti minusgrader i området i natt. Søndag morgen valgte de å trappe opp søket etter personen.

– Det er blitt benyttet politipatruljer og helikopter i søket. Det trappes nå opp med frivillige mannskaper og bruk av flere hundeekvipasjer, sier Hoft.

Operasjonslederen opplyser at de fokuserer søket langs veier og terrenger i området.

Saken oppdateres.