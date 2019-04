Familien snakker ut om overgrepsanklagene

I dokumentaren «Leaving Neverland» forteller Wade Robson (36) og James Safechuck (40) en rystende historie om hvordan de ble misbrukt av popikonet Michael Jackson i barndommen. Overgrepene skal ifølge anklagene ha skjedd i Jacksons hjem «Neverland».

Dokumentaren har vakt sterke følelser, men den er også kritisert for å ikke ha med noen motstemme som kan forsvare artisten som døde i 2009.

Saksøker HBO

Familien har ved flere anledninger gått hardt ut mot skaperne bak filmen, og kort tid før dokumentaren ble vist, saksøkte boet etter Michael Jackson HBO for rundt 865 millioner kroner.

I 1992 inngikk HBO en avtale som ga dem rettigheter til å vise en av Michael Jacksons konserter.

I søksmålet står det at den avtalen medførte at HBO ikke får uttale seg nedsettende om Michael Jackson på noe tidspunkt i framtiden. Det punktet hevdes det at TV-kanalen bryter med.

Svarer på anklagene

I en ny dokumentar, som ble publisert 30. mars på YouTube, forsvarer familien nok en gang den avdøde popstjernen.

Michaels nevø Taj Jackson og Brandi Jackson går ut mot anklagene i den 30 minutter lange dokumentaren «Neverland Firsthand».

Det skriver kanalen E!.

Også Brad Sundberg, som jobbet med Michael i en årrekke og som også jobbet på Neverland Ranch, der Wade og James hevder at overgrepene fant sted, er medvirkende i filmen.

I den nye dokumentaren sier Brandi at hun var sammen med Wade i ti år.

– Han sier at de var i et forhold og at de var forelsket. Han sier at onkelen min holdt han unna kvinner, noe som ikke er sant. Vi snakket om hvordan onkelen min førte oss sammen, sier hun.

– Han må slutte

Ifølge hun er alle anklagene hans oppdiktet.

– Han må slutte. Jeg vet ikke hva slags grunner han har, om han er desperat etter penger, uansett hva det er må disse løgnene stoppe og det er ikke greit. Denne mannen, onkelen min, tok vare på ham og var god mot han og familien, og det vet hun, sier hun videre i dokumentaren.

Brad sier på sin side at han kun så Wade et par ganger, og at Michael aldri oppførte seg uakseptabelt.

– Jeg er en pappa. På det tidspunktet hadde jeg to døtre. Jeg har jobbet med barn i min kirke i årevis. Jeg har aldri sett et barn i nærheten av Michael Jackson som nå bekymret, skadet eller misbrukt ut, sier han.

Verken Wade eller James har svart på motkritikken i dokumentaren.

Innrømmer logisk brist

Tidligere denne uken innrømte regissør Dan Reed at historien til en av de som hevder han ble misbrukt av Michael Jackson, har en logisk brist.