Alle som har forsøkt å selge bruktbil, har nok på et eller annet tidspunkt fått spørsmål om det kan være aktuelt å ta en annen bil i bytte.

De fleste lar seg imidlertid ikke friste. Man ønsker gjerne å selge bilen sin "rent", slik at man står fritt til å kjøpe en hvilken som helst annen bil etterpå.

Men kanskje burde flere vurdere å rett og slett bytte bil med noen andre – enkelt og greit fordi det kan spare deg for masse penger.

Brooms bilguide: Nesten 8.000 har gjort det - nå er det din tur!

Kjøpers marked

– Jeg tror flere begynner å se fordelene med å ta innbytte – også når det er snakk om privatpersoner. Ikke minst fordi det de siste årene har blitt veldig vanskelig å selge bruktbil. Det er ingen tvil om at det er kjøpers marked på de fleste modellene der ute, sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Alternativene til å ta innbytte er gjerne at du enten selger til en lav pris, eller at du selv lar bilen gå i innbytte hos en forhandler.

Begge deler kan være lite gunstig for lommeboka.

Heftig debatt: For noen er diesel en religion

30-40.000 kroner under markedspris

– Du må huske at hvis du lar bilen gå i innbytte hos en forhandler, så skal de ha en margin på den. De må ta høyde for påkost, kanskje skal de selge den videre med garanti – og de har utgifter i forbindelse med annonsering og oppbevaring av bilen fram til salget. Alt dette er det du som leverer inn bilen din i innbytte som betaler for. Kort sagt vil en ofte få mellom 30-40.000 kroner mindre enn det som er markedspris på nyere biler, forklarer Brooms bilekspert.

Betaler store summer for dieselbiler

Enkelt og gunstig

Da kan det være langt mer gunstig å heller ta imot en bil fra en annen privatperson. Ofte er det jo slik at den som selger skal ha en ny bil – men har et annet behov enn tidligere. Kanskje har man en sportsbil, og ønsker seg en familiebil. Noen har bil med diesel- eller bensinmotor, og ønsker seg en elbil. Eller omvendt.

– Uansett, er sjansene ganske gode for at det finnes noen der ute som ønsker seg bilen du har. Hvis du finner en som kan være aktuell, kan det være en gunstig måte å gjøre en handel på, mener Benny.

Etter fem år skjer det noe med bruktbilprisene

Får bil med en gang

En annen fordel med å ta innbytte, er jo at man slipper å gå en periode uten bil. Da har man jo rett og slett ny bil i det øyeblikket man leverer fra seg den gamle.

– Det som er viktig når man bytter bil, er egentlig akkurat det samme som når man kjøper bruktbil ellers. Begge parter er tjent med at bilene er nøye kontrollert og prøvekjørt. Gjerne med en tilstandsrapport, også. I tillegg må man skrive kontrakt. Gode løsninger med tanke på heftelser, må må også ta høyde for. Det hjelper bankene dere med å løse, så det ordner seg, sier Brooms bilekspert.

Én ting kan gjøre bilen din mye mindre verdt