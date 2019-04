«Frode Bergs vanskelig valg»

Men bare hvis han skriver under åpnes veien for at president Vladimir Putin kan benåde ham. Det vil altså skje dersom den norske regjeringen har klart å finne noe å gi Russland i bytte mot nordmannen.

For den spionanklagede selv er dette umulig å vite.

Tøff soning

Det er altså et vanskelig valg Berg må ta der inne på fengselsdirektørens kontor i timene etter at dommen faller, og trolig vil ikke engang hans forsvarer kunne være til stede for å gi råd.

Novikov må i likhet med alle andre forsvarere i Russland ukentlig delta i fengselslotteriet; et system der loddtrekning avgjør hvilke varetektsfengslede som får møte sine advokater.

Hvis Berg likevel skriver under dokumentet og aksepterer dommen, men Putin ikke benåder ham, vil soningen starte i løpet av ganske kort tid.

Det betyr en overføring fra FSB til det ordinære fengselssystemet.

Soning i ordinære russiske fengsler er om mulig en enda tøffere opplevelse for en nordmann enn høysikkerhetsfengselet Lefortovo.

De store fengslene i Russland ligger som regel i ødemarka. Her vil det ikke være snakk om å få enkeltcelle, men store fangerom som man må dele med 10-20 andre fanger, dårlig mat og helsestell og et internt justissystem der mafiaen bestemmer hvem som skal behandles godt og dårlig.

Hans livs viktigste valg

Dette er dilemmaet som Frode Berg står overfor. Det blir trolig hans livs viktigste valg.

Skal han satse alt på ett kort og stole på at statsminister Erna Solberg klarer å finne tonen når hun møter Vladimir Putin i St. Petersburg neste uke, men samtidig risikere minst et tiår i en fangeleir?

Eller skal han fortsatt kjempe for sitt gode navn og rykte og anke videre i et rettssystem der over 99 prosent av alle straffesaker ender med domfellelse?

