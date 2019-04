O.Mathisen har lenge vært i en rettsvist med The Coca-Cola Company på grunn av deres brus, som opprinnelig bar navnet Jallasprite.

Brusen ble lansert i fjor. Da Coca-Cola reagerte på navnet, forsøkte O. Mathisen å bytte navn på brusen til JallaXXXXXX.

– Navnet er en krenkelse og vil ikke bli akseptert, lød det fra The Coca-Cola Company den gang.

Lagmannsretten ga Coca-Cola medhold i mars, og ga en midlertidig forføyning til O. Mathisen, som dermed måtte stoppe all distribusjon og markedsføring av brus ved navn «JallaXXXXXX».

JALLAXXXXXX: O. Mathisen forsøkte med navnet JallaXXXXXX. Det falt ikke i smak hos Coca-Cola.

Satser på ekstra «jalla»

Dermed måtte det lille Oslo-bryggeriet tilbake til tegnebordet. Nå håper bryggeriet bak brusen at et ekstra «jalla» skal blidgjøre brusgiganten.

O. Mathisen vil nå forsøke med navnet «Jallajallasprite»​, opplyser de til TV 2.

Da TV 2 ringte, ønsket daglig leder i O. Mathisen, Jarle Hollerud, helst ikke å kommentere detaljene i saken, men sier i en kort kommentar at de nå har tro på at rettstvisten kan løses.

– Vår påstand er at vi har lov til å bruke «Jallajallasprite». Vi mener det ikke er forvekslingsrisiko, sier Hollerud.

– Skjønner at det virker urettferdig

Det virker derimot usannsynlig at Coca-Cola vil akseptere en slik løsning.

Pressetalskvinne for Coca-Cola Norge, Frida Keane, sier til TV 2 at de ønsker at navnet på deres brus får være i fred.

– Vi har gjort alt vi kan for å komme O. Mathisen i møte, og finne løsninger som begge parter er fornøyde med. Vårt eneste krav er at de ikke skal bruke våre merkevarer som navn på deres produkter. Det tror vi de fleste forstår, skriver hun i en SMS.

IKKE NOE JALLA: Coca Cola sier de ønsker å verne om sitt varemerke. Foto: George Frey / Scanpix

– Vi skjønner det kan virke urettferdig når vi som er større vurderer sak mot noen som er mindre, men: Denne saken handler om at vi er nødt til å beskytte våre merkevarer, for å beholde eierskapet til disse i fremtiden, påpeker hun.

Videre skriver Keane at saken handler om prinsipper og god forretningsskikk.

– Vi ønsker rettferdig og god konkurranse. Det er bra for industrien, og det er bra for forbruker som får et større vareutvalg. Men det må være like regler for alle, uansett om man er små eller store. Også når det gjelder forretningsskikk og markedsføring. Alt dette vil bli grundig drøftet i retten i morgen.

Coca-Cola vil kreve et erstatningsbeløp på opptil 370.000 kroner

I tillegg vil de kreve at O. Mathisen slutter å bruke ordet Jallasprite eller JallaXXXXXX, og tilbakekaller/destruerer alle slike flasker.

Saken behandles i Oslo tingrett mandag.

