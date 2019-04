19-åring avgjorde i 101. minutt (!) med praktmål

Glimt vant åtte av ni treningskamper før sesongen.

– Måten de slo Rosenborg på i forrige kamp var det mest imponerende. Glimt har vært bedre enn forventet. De sier at de har trent utrolig godt i vinter, og de ser selvsikre ut og har masse kapasitet når kampen står og bikker. Dette skaper enda mer selvtillit for en gjeng som har prestert godt sammen over tid, sier Mathisen.

Mjøndalen har på sin side tapt sesongens to første kamper.

– Det er alarmerende for Mjøndalen at de slipper inn så mange mål. Mot Vålerenga kunne det også vært flere. I fjor var de bunnsolide på hjemmebane, men det var Obos-ligaen. De må finne den soliditeten de hadde forrige sesong, selv om det selvfølgelig er vanskeligere på et høyere nivå, sier Jesper Mathisen.

Bodø/Glimt ledet 2-0

Bodø/Glimt tok ledelsen etter tjue minutter spill da Morten Konradsen prøvde å spille frem til Geir André Herrem, men ballen ble brutt og endte tilbake hos Konradsen, som banket inn 1-0 i det lengste hjørnet.

Ti minutter før pause fikk Glimt straffespark da Fredrik Brustad felte Vegard Leikvoll Moberg på klønete vis. Vegard Leikvoll Moberg doblet ledelsen fra ellevemeteren.

Det siste som skjedde i omgangen var at Tonny Brochmann reduserte til 1-2 på straffespark etter at Olivier Occéan ble dratt ned i feltet av Marius Lode.

Få minutter inn i andreomgangen fullførte Mjøndalen opphentingen da Sondre Solholm Johansen headet inn 2-2-målet. Etter en times spill var kampen snudd etter at William Sell headet inn et godt frispark fra Joakim Olsen Solberg til 3-2 for Mjøndalen.

Herrem snudde for Glimt

I det 72. spilleminutt svarte Glimt. Innbytter Philip Zinckernagel satte et frispark i tverrliggeren. Først på returen var Herrem, som headet inn utligningen til 3-3.

Tre minutter senere var kampen snudd på ny da Herrem ble spilt inn bak Mjøndalen-forsvaret, rundet keeper og sendte ballen i mål til 4-3.

Det så ut til å gå mot Glimt-seier, men fire minutter på overtid headet Alfred Scriven inn 4-4 for Mjøndalen. Moberg, som var kommet inn for en skadet Friedrich, kunne ikke gjøre noe med 21-åringens heading.

– Dette var noe nytt. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle stå i mål i den samme kampen jeg scoret mitt første Eliteseriemål. Det var en surrealistisk opplevelse. Men personlig er jeg fornøyd med at jeg scoret, for jeg var misfornøyd med at jeg ikke scoret forrige sesong.

– Hvordan var det å prøve seg som keeper mot slutten?

– Da Ricardo måtte ut, og vi ikke hadde flere bytter igjen, var jeg klar på at det var jeg som skulle stå i mål. Men det føltes egentlig ganske useriøst ut. Det er ikke sånn det skal være, men nå ble det sånn i dag. Jeg kan imidlertid tenke meg at dette var veldig underholdende å se på. Det kan fort bli den mest underholdende kampen i årets eliteserie, sa han til TV 2.