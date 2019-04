Bayern München - Dortmund 5-0

Bayern München, som har seks ligatitler på rad, har slitt i kjølvannet til Dortmund denne sesongen.

Men samtidig som de har funnet serieformen, har serieleder Dortmund sakket akterut. Før lørdagens «Der Klassiker» var derfor Bayern bare to poeng bak rivalene.

En heading av Mats Hummels, og at Robert Lewandowski lurte en utrusende Roman Bürki, gjorde at Bayern hadde god kontroll på kampen etter bare 17 minutter. Javi Martinez ordnet 3-0 fire minutter før pause, mens Serge Gnabry headet inn 4-0 to minutter senere.

Da kokte det på en fullsatt Allianz Arena.

– Dortmund hang ikke sammen og gjorde personlige feil. Det er rett og slett sjokkerende å se Dortmund-spillerne gjøre slike feil, sa Rune Bratseth i Viasats studio.

Andreomgangen ble et lite antiklimaks, men Lewandowski la på til 5-0 minuttet før full tid.

Nå er Bayern München i førersetet i kampen om den sjuende ligatittelen på rad. Dortmund er poenget bak etter 28 kamper.

Kampene mellom de to lagene, som er Tysklands mest suksessrike klubber, kalles «Der Klassiker». Det er ifølge Wikipedia usikkert hvorfor møtene har fått det tilnavnet, men siden 1990-tallet har det vært stor rivalisering mellom dem.