I flere år var Jonas Gahr Støre en av Brundtlands nærmeste medarbeidere, blant annet som stabssjef ved hennes kontor da Brundtland var leder i Verdens helseorganisasjon.

Nå står Støre, som leder Arbeiderpartiet, foran et valgår der meningsmålinger er dalende, og Ap-velgere er usikre på om den tidligere utenriksministeren er rett mann til å lede partiet.

– Stå for verdiene

I et intervju råder nå Ap-nestoren Støre til å ri stormen, og være trofast mot velgerne.

– Man må stå for de verdiene, og den retningen man har valgt. Arbeiderpartiets partiprogram bygger på at det er det man tror på, og det er det man skal fremme overfor velgerne, sier Brundtland til TV 2.

Den tidligere statsministeren jobbet med Støre allerede på 90-tallet. Hun sier hun husker ham som en energisk kar med et politisk perspektiv hun la merke til.

– Han var strålende på mange måter, som en ung fremadstormende embetsmann. Han gjorde jobber langt utover de rammene som jobben han skulle gjøre innebar, sier Brundtland.

– Jeg hadde verre

​Katastrofemålingen til tross, tidligere statsminister Jens Stoltenberg mener også at Jonas Gahr Støre er rett mann for Arbeiderpartiet.

Torsdag kom målingen som viser at Arbeiderparti-lederen har langt ifra alle Ap-velgerne i ryggen. Kantar TNS har på vegne at TV 2 spurt velgerne om Jonas Gahr Støre er den rette til å lede Arbeiderpartiet.

42,6 prosent av velgerne som sier de vil stemme Arbeiderpartiet ved høstens kommunevalg og har en mening om spørsmål, mener Støre er feil mann ved Ap-roret.

Men selv om velgerne tilsynelatende er svært usikre på om Støre kan innfri som partileder, mener Nato-sjefen at krisemålingen ikke bør bekymre partilederen.

– Jonas viser styrke ved å stå så bra i den situasjonen arbeiderpartiet nå står i, sier Stoltenberg, og trekker spesielt frem kommunevalget i 2015 som en suksess for Ap. Han mener det er naturlig at meningsmålinger svinger.

– Jeg har hatt mye dårligere meningsmålinger enn det Jonas har. Det jeg vet er at det er stort flertall for en ny regjering, og at Jonas Gahr Støre da kan bli statsminister, sier Stoltenberg.​