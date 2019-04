Sendte City til FA-cupfinalen med nydelig scoring: – Rett og slett perfeksjon

Manchester City – Brighton 1-0:

​Se målet øverst

Manchester City slo Brighton 1-0 og er klar for finalen i FA-cupen. Pep Guardiolas menn har dermed muligheten til å ta fire titler denne sesongen. Ligacupen har de allerede vunnet, og Manchester City kan fremdeles vinne både Premier League, Champions League og altså den tradisjonsrike FA-cupen.

Men Manchester City-manager Pep Guardiola tror det blir vanskelig å vinne hele fire titler denne sesongen.

– Min mening er at ingen har vunnet fire titler før, så kan i gjøre det? Det er nesten umulig, det er sannheten. Fansen vår vil komme, mer enn idag, til finalen. Noen spillere er ute, men vi vil forsøke å gjøre det. Jeg er glad for at vi er finalen, det forlenger sesongen vår med en uke. Det er vi glade for, sa Manchester City-manager Pep Guardiola til etter 1-0-seieren.

Manchester City brukte kun tre minutter på å score mot Brighton.

Kevin De Bruyne skrudde et innlegg nydelig inn i feltet. På bakerste stolpe dukket Gabriel Jesus opp og stupheadet inn 1-0-ledelse til Pep Guardiolas menn på Wembley.

– Scoringen var virkelig en nytelse å se på. Du kunne ikke regissert den scoringen noe bedre. Pasningen fra De Bruyne var fantastisk. Det var vidunderlig spill, rett og slett perfeksjon, mente BBC-ekspert Martin Keown etter scoringen.

32 minutter ut i kampen brukte dommeren VAR for å avgjøre om Kyle Walker skulle få rødt kort for å tilsynelatende ha forsøkt å skalle til Brightons Alireza Jahanbakhsh. Etter å ha sjekket på video beholdt dommer Anthony Taylor det røde kortet i brystlommen.

Til tross for stor City-dominans, gikk Pep Guardiolas menn til pause med en 1-0-ledelse.

I det 53. minutt fikk Brighton en eventyrlig sjanse til å sette inn 1-1. Men på nesten uforklarlig vis maktet Glenn Murray å skyte over foran nesten åpent mål etter et innlegg i feltet. På sidelinjen kjeftet en rasende Guardiola på sine spillere – tydelig misfornøyd med måten de hadde åpnet 2. omgang på.

Etter Brightons skremmeskudd overtok Manchester City igjen dominansen i kampen. De brukte ikke mer krefter enn nødvendig, vel vitende om at det allerede tirsdag skal spilles kvartfinale i Champions League mot Tottenham, og sikret seg en kontrollert 1-0-seier.