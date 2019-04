Newcastle - Crystal Palace 0-1

Da det så ut til å gå mot en målløs kamp på St. James' Park da banens store artist, Wilfried Zaha, sto frem, slik han ofte gjør for Crystal Palace.

Zaha rundet et par Newcastle-spillere, før han ble felt av DeAndre Yedlin og skaffet straffesparket som endte med kampens eneste mål, satt i mål av Luka Milivojevic.

– Han kunne livnært seg av å jobbe på sirkus, for han har noen fantastiske ferdigheter. Han har gjort det for Palace og nå håper jeg han gjør det for en større klubb en dag, kanskje neste sesong, sier Trevor Morley.

– Jeg hadde elsket å se ham i Liverpool eller Manchester City med bedre manager og spillere rundt seg, følger TV 2s fotballekspert opp.

Luka Milivojevit scoret sitt tiende (!) mål på straffespark denne sesongen.

– Han er et fenomen fra elleve meter, sa TV 2s Premier League-kommentator Endre Olav Osnes.

Forsvarsspillet til Yedlin får strykkarakter av Simen Stamø-Møller.

– Når du spiller mot Zaha, ikke gå inn på den måten. Yedlin gjør så mye rart. Han er vanvittig fart og fysikk, men han har konstant popkorn i skoene. Bare avvent, sier TV 2s fotballekspert.

Med 1-0-seieren går Crystal Palace opp på 39 poeng og har nærmest sikret Premier League-spill neste sesong når fem kamper gjenstår.

Newcastle har sju poeng ned til nedrykksstreken og er fortsatt ikke helt trygge. Rafa Benítez måtte også se forsvarsspilleren Florian Lejeune bli båret av banen med det som så ut til å være en alvorlig kneskade.

