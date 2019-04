Newcastles problem: – Er så vanskelig å få spillere dit

Det begynner å bli mange år siden Newcastle kjempet i toppen av Premier League-tabellen og spilte ute i Europa.

Utskjelte Mike Ashey har fått det meste av skylden for at klubben stort sett har vært i bunnkamp og Championship siden han kjøpte klubben i 2007.

Etter lørdagens 0-1-tap for Crystal Palace er fortsatt ikke plassen sikret, men det er sju poeng ned til nedrykksstreken.

TV 2s fotballekspert Trevor Morley mener byen Newcastle gjør det enda vanskeligere å få et godt fotballag.

– Problemet med Newcastle er at ingen vil flytte dit. De vil bo i London. I Newcastle kan du ikke gjemme deg, det er fans overalt. I London kan du gjemme deg litt, det er ikke så mange som kjenner deg igjen. Du kan kjøpe en Bentley eller Porsche og spise på snobbete restauranter. Har du WAGS, vil ikke de bo i Newcastle. De vil bo shoppe i London, sier Trevor Morley.

– London er så attraktivt for Premier League-spillere. Det er så vanskelig å få spillere til Newcastle. Det er et problem de har og lider under, selv om det er en stor, stor klubb, fortsetter Morley.

– Vekkelse med ny eier

Simen Stamsø-Møller mener det finnes håp for Newcastle-supporterne.

– De har en eier uten sportslige ambisjoner. Han vil selge klubben, og han tar opp lån for å kjøpe nye spillere, så han holder fansen tålig fornøyde og det ikke blir opprør. Sånn var det i vinter. Får de nye eiere, og det er helt sikkert interesse for Premier League-klubb, vil utenlandske spillere si ja takk hvis de får store lønninger, selv om de må bo i Newcastle, sier TV 2s fotballekspert.

Trevor Morley mener Mike Ashley får ufortjent mye kjeft fra fansen.

– Mike Ashley har gjort en OK jobb, for de er stabile og har et fantastisk stadion som er utsolgt, men han bruker ikke penger som mange andre eiere. «Geordiene» er sjalu på Wolverhampton, for de har investert med store penger. Mike Ashley må få pengene han vil ha fra en ny eier, og da kan Newcastle bli vekket igjen, sier den tidligere Manchester City-spissen.

Mike Ashley la ut klubben for salg i oktober 2017, men Newcastle er fortsatt i 54-åringens eierskap. Amanda Staveley ble sterkt koblet til et oppkjøp av klubben i fjor, men partene kom aldri til enighet om en avtale.

– Newcastle er en stor klubb. De var den 13. rikeste klubben i verden da Mike Ashley tok over i 2007. De har gått tilbake og er nå utenfor topp 20, sier Morley.

Avhengige av Rafa Benítez

Stamsø-Møller mener Newcastle presterer akkurat så bra man kan forvente med dagens spillerstall.