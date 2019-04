Se Flandern rundt på TV 2 og Sumo fra 10:00 på søndag

– Ambisjonene våre er å vinne. Vi har en av de beste rytterne i feltet på laget vårt. Da må man sikte høyt. Man kan ikke stå på startstreken uten å ha mål om å vinne med det laget vi har.

Grøndahl Jansen er ambisiøs foran Flandern rundt når han møter TV 2 etter en siste liten trilletur før rittet lørdag formiddag. Og det har han også all mulig grunn til å være.

I Wout Van Aert har Jumbo-Visma en av de største favorittene til å vinne klassikeren, og med resultatrekken 3-6-2-29 i de fire siste rittene er det ingen grunn til å stille spørsmål ved formen til belgieren.

Det er det heller ikke ved Grøndahl Jansens form.

– Jeg blir kanskje den som sitter igjen med Van Aert lengst

For etter en lovende vårsesong i fjor, hvor han blant annet ble nummer 16 i Paris-Roubaix, har 25-åringen tatt nye steg i år.

Mest fremtredende var han i forrige søndags Gent-Wevelgem. Alexander Kristoffs seier fikk naturlig nok overskriftene, men Grøndahl Jansen var en stund iferd med å gjøre det helt store da han kom seg løs fra feltet med bare noen kilometer igjen. Bruddet så en stund ut til å kunne gå hele veien, men nordmannen måtte til slutt strekke våpen med mindre enn 1000 meter igjen til mållinjen.

– Slik det har sett ut i de siste løpene, så blir jeg kanskje den som sitter igjen med Van Aert lengst. Det er vanskelig å forutse hva arbeidsoppgavene mine blir, men det viktigste er kanskje at han ikke blir satt i sjakk av QuickStep. Vi har ikke klart det hittil, men vi må prøve å holde spillet åpent, sier han.

– Det hadde forandret karrieren

I Gent-Wevelgem måtte han til slutt si seg fornøyd med en 24. plass, men, som så ofte er tilfellet i sykling, så forteller ikke resultatet hele historien om en imponerende prestasjon.

– For meg var det veldig nærme et gjennombrudd. Det var surt. Jeg følte meg egentlig bra på slutten der – jeg har en bra spurt. Jasper Stuyven var kanskje på papiret den raskeste, men han var helt kjørt. Hadde jeg vunnet fra den gruppen, så hadde det forandret karrieren. Det er viktig for en rytter som meg å være der og få den selvtilliten.

– Men får du selvtillit av det, eller blir du bare skuffet?

– Man blir skuffet med en gang. Der og da er det veldig skuffende, men så må man jo prøve å vri det rundt til at det er positivt at man har kommet seg på et såpass høyt nivå at det ikke er noen tilfeldighet at man er der.