I desember ble den nye sykkelen hans stjålet fra boden der han bor i Oslo.

– Jeg var egentlig supergiret for å sette på et nytt hjul på sykkelen, da jeg oppdaget at boden var brutt opp. Jeg ble kjempeskuffet, sykkelen var ny i sommer, sier den 22 år gamle mannen til TV 2. Han ønsker ikke å stå fram med navn.

I måneden etter trålet han nettet i håp om at sykkelen skulle dukke opp til salgs, men uten hell.

– Etter en måned ga jeg opp, så jeg begynte å se etter en ny sykkel. Jeg skulle egentlig vise kompisen min en annen sykkel jeg skulle kjøpe, da jeg så sykkelen min ligge ute til salgs, forteller han.

22-åringen kontaktet politiet, som rådet ham til å lage en avtale med selgeren. Deretter møttes de utenfor en adresse i Oslo, og politiet lokaliserte leiligheten der sykkelen befant seg.

Der møtte de en mann tidlig i 30-årene. I leiligheten fant de 22-åringens sykkel i tillegg til en håndfull andre sykler. To av syklene var meldt stjålet.

Lurt å følge med på internett

– Mistenkte er pågrepet og mistenkt for helleri. Han er også fra tidligere mistenkt for et annet forhold, sier oppdragsledrer i Oslo politidistrikt, Rune Hekkelstrand, og opplyser at politiet kjenner til den mistenkte mannen fra tidligere.

Oppdragslederen berømmer 22-åringen for å ha fulgt med på Finn etter at sykkelen ble stjålet.

– Det var lurt å følge med på internett. Ting som stjeles må gjerne selges for at de skal ha en verdi, sier han.

–Oppgi rammenummer

Videre forteller han at politiet gjerne bistår personer som har funnet frastjålne gjenstander, men at de sjelden har kapasitet.

– Det viktigste budskapet var at når man anmelder, må man oppgi rammenummeret på sykkelen. Det er det vi bruker primært for å identifisere stjålne sykler, oppfordrer oppdragslederen.

Den 22 år gamle mannen sier til TV 2 at han er strålende fornøyd med hjelpen han fikk fra politiet.

– Vil gi en kjempetakk til politiet. Jeg vet de har mye å gjøre, men her gjorde de en fantastisk jobb, sier han.