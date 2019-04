Rundt klokken 5.40 fredag morgen fikk politiet telefon fra en mann i 50-årene som fortalte at han var blitt utsatt for vold i Indre Arna i Bergen. Politiet rykket ut til området og påtraff mannen i 50-årene utendørs, melder Bergensavisen.

– Han hevder seg slått i hodet med balltre og blødde fra hodet, opplyste operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt.

Voldshendelsen skal ha skjedd utendørs, og den angivelige gjerningsmannen hadde forlatt stedet da politiet kom. Vel fire timer senere ble den mistenkte 34-åringen pågrepet i en bolig i nærområdet.

34-åringen er tidligere straffet for ran og voldshandlinger, ruskjøring og skadeverk. I tillegg til volden med balltre er han siktet for ytterligere elleve nye kriminelle handlinger.

Retten slår fast at «siktedes lovstridige aktivitet har en slik karakter, omfang og hyppighet at det foreligger en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå nye alvorlige straffbare handlinger dersom han løslates», heter det i kjennelsen fra Bergen tingrett.

