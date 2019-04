– Edvalds lag er årets skuffelse

– Før sesongen styrket de laget enormt, men de har sviktet totalt. Dimension Data er absolutt en av årets største skuffelser, sier Dag Otto Lauritzen.

Han er på plass i Antwerpen foran søndagens TV 2-sendte klassiker. I den belgiske diamantbyen går starten på den 270 km lange folkefesten. Etter at Edvald Boasson Hagens lag brukte høsten godt, og blant annet hentet fjorårets store klassikerkomet, Michael Valgren fra Astana, burde Dimension Data vært en av favorittene til dette rittet. I stedet har våren vært resultatløs.

– Psykisk tøft

– Alle føler at de skulle gjort det bedre. Det er ingen hemmelighet, innrømmer Boasson Hagen.

– Det har vært hardt psykisk og fysisk. Jeg har ikke vært der jeg skal være etter at jeg pådro meg et virus i Algarve i februar. Det har ført til at jeg hele tiden har vært på etterskudd, forteller danske Valgren.

Virussykdommen har han til felles med Boasson Hagen og flere av lagkameratene.

– Vi kom helt skjevt inn i klassikersesongen på grunn av sykdom. Da ligger man etter de beste fra start og man får aldri følelsen av å være på topp. Vi ser at vi blir bedre og bedre for hvert løp, men vi blir likevel hengende etter de aller beste, sier lagets sportsdirektør, Gino van Oudenhove, mens vi møter ham på parkeringsplassen utenfor lagets hotell i Roeselare.

Jobben hans er å holde humøret oppe blant rytterne, men er klar på at de føler presset.

– Når vi ser på papiret, så har vi bygd et klassikerlag. Det er høye forventninger fra sponsorer og eiere, men det eneste vi kan gjøre er å jobbe videre og fokuserer på de rette tingene. Nå kommer Flandern og Roubaix, så sesongen er fortsatt ikke over. Men at vi vi har mislyktes…ja, det må vi evaluere etter Roubaix, sier norsk-belgieren.

Sikter mot topp-10

TV 2 møtte Dimension Data-gjengen etter fredagens trening. Da hadde de testet noen av de 17 brosteinsbakkene som møter dem på søndag.

– Det er ikke til å legge skjul på at det ikke har gått som vi hadde håpet. Vi må jobbe videre og bevise at vi er bedre enn vi har fått vist til nå, sier Boasson Hagen.

Han har syklet Flandern rundt åtte ganger og har en 17. plass som beste resultat.

– Har du mulighet til å kjempe i toppen på søndag?

– Skal jeg være helt ærlig, så er jeg ikke helt der jeg håper. Men jeg skal gjøre mitt beste for å være med å kjempe.