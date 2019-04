Etter press fra AUF vedtok Arbeiderpartiet på sitt landsmøte lørdag å ikke gå inn for konsekvensutredning av oljeområdene i Lofoten, Vesterålen og Senja. Vedtaket innebærer imidlertid ikke varig vern.

11 av 15 fylkeslag var på forhånd for å legge bort kompromisset. I etterkant av avgjørelsen har Rogaland Ap varslet at de vil ta ut dissens.

Frp-leder Siv Jensen mener avgjørelsen fører til uforutsigbarhet for oljenæringen, og at Aps avgjørelse er et svik mot arbeiderne og fagbevegelsen.

– Dette er et historisk brudd med industrilinjen i fagbevegelsen. Arbeiderpartiet svikter arbeiderne, sier hun.

– Det er et linjeskift fra Ap som har gått fra å være garantisten for forutsigbarhet i oljepolitikken til å snu midt i en valgperiode. Hva betyr et partiprogram når det endres totalt på neste landsmøte? Det er et svik mot de 170.000 som jobber i næringen og de 800.000 som stemte på Ap i tro om at de ville konsekvensutrede, tordner Jensen.

– Jonas Gahr Støre viser manglande lederskap, manglende gjennomslag i eget parti og hindrer Nord-Norge den positive utviklingen resten av kysten har.

– Vil ikke hvile på laurbærene

Stortingsrepresentant Roy Steffensen er redd for at avgjørelsen skal gi miljøbevegelsen «betydelig momentum» i det han sier er deres kamp for å legge ned oljeindustrien.

– Han gir miljøbevegelsen betydelig momentum i deres kamp for å legge ned oljeindustrien. De vil ikke hvile på laurbærene nå som de har klart å få landets største parti til å snu. Kampen mot oljenæringen vil bare få forsterket styrke, og det er Støre som lar det skje.

– Petroleumsvirksomheten bidro med 251 mrd kroner i fjor, hver femte skattekrone.

– Historisk mulighet

Også klima og miljøminister Ola Elvestuen reagerer på Aps nei. Han mener Jonas Gahr Støre nå hadde muligheten til å gå inn for å verne områdene.

– Støre og LO var svært frempå om mer offensiv oljevirksomhet før landsmøtet, jeg er glad for at de ikke vant fram likevel. Det er bra at miljøinteressene vant frem i denne omgang, sier Elvestuen.

– Men Ap ga fra seg en historisk mulighet til å gå inn for varig vern mot oljeboring i havområdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja. De burde tatt skrittet helt ut og vernet disse sårbare områdene permanent. Disse områdene er helt unike, verdens siste store torskestamme gyter der, og verdens største kaldtvannskorallrev ligger utenfor Røst i Lofoten. I fjor vedtok regjeringen en ny nasjonalpark i Lofotodden helt ytterst i Lofoten, sier miljøministeren.

