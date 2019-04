Flere beskyldninger

Gantz på sin side bruker hver anledning til å påpeke at den israelske statsministeren har tre siktelser for korrupsjon og bestikkelser hengende over seg. Etter valget skal Riksadvokaten – som Netanyahu selv har utnevnt – avgjøre om det skal reises tiltale mot han.

DANNET PARTI: Benny Gatz er tidligere general og forsvarssjef i Israel, og ledet Gaza-krigene i 2012 og 2014. I februar dannet han partiet Blått og Hvitt. Foto: Jack Guez / AFP

Netanyahu er beskyldt for flere forhold. Han skal ha mottatt flere luksusgaver av en rikmann mot politiske motytelser. Han skal ha foreslått for eieren av et stort mediekonsern å skape problemer for hans konkurrenter – hvis Netanyahu fikk fordelaktig dekning i konsernets medier.

Benny Gantz beskylder han også for å ha tjente store summer på kjøp av tyske ubåter til marinen. Ubåter som det israelske forsvaret ikke ville ha.

Avviser siktelsene

Statsminister Netanyahu benekter alt, og bruker samme taktikk som sin venn og sitt forbilde, president Donald Trump. Siktelsene avviser han som «heksejakt», og bak dem står journalister som kun bedriver «fake news».

Partiet hans, Likud, har laget store valgplakater med bilder av tre kjente israelske journalister. Under portrettene står teksten «De bestemmer ikke».

Benny Gantz beskylder også statsministeren for diktatortendenser. At Netanyahy er en fare for demokratiet, og vil ende opp som Tyrkias sterke mann, president Recep Erdogan, hvis han får en ny periode. Som om ikke dette var nok, beskylder Gantz motstanderen for «info-terrorisme».

Han hevder Netanyahu står bak flere falske kontoer på sosiale medier, sider som hyller statsministeren og kaster dritt på Gantz.

– Valgkampen er en skam

Slik har valgkampen bølget frem og tilbake med beskyldninger, ryktespredning, personangrep og skittkasting. Velgere TV 2 har møtt er både frustrerte og oppgitt. Ingen politikere diskuterer virkelige saker som er viktige for landets innbyggere, sier de.

– Valgkampen er en skam. Dette er søppel. Vi er ekte mennesker med virkelige problemer. Hvorfor er det ingen som snakker om dette, sier Ronni Freeman.

– Disse ukene har vært fulle av hat. Valgkampen er personlig, uten substans. Dette er en skam, sier Irit Edri.

Sikkerhet øverst

På målinger over hvilke saker velgerne i Israel er opptatt av, kommer sikkerhet øverst. Landet ligger, som mange vi snakker med påpeker, i et tøft nabolag.

Etter sikkerhet kommer arbeidsledighet (den er over syv prosent), utdanning, korrupsjon, helse, demokrati, fredsprosessen (som har stått bom stille siden 2014) og regionalt samarbeid.

Hele 40 partier stiller liste ved tirsdagens valg. Israel er en eneste valgkrets, og partiene har bare en liste. Men bare rundt 10 partier kan gjøre seg noen forhåpning om å komme over sperregrensen på 3.25 prosent og dermed få noen av de 120 setene i nasjonalforsamlingen. Ingen av partiene vil få flertall alene. Spørsmålet er hvilket parti som blir størst.

Blått og Hvitt best an

De siste meningsmålingene viser at Blått og Hvitt ligger best an, fulgt av Netanyahus Likud. Men målingene i Israel er ikke de beste. Uansett vil de to partiene trolig få cirka 30 seter hver. Deretter følger det israelske Arbeiderpartiet, og så kommer en rekke nasjonalistiske høyre-partier og religiøse partier.

Om Israels neste statsminister heter Gantz og Netanyahu vil han måtte styre en koalisjonsregjering med flere partier. På papiret vil Netanyahu og hans samarbeidspartier bli den største blokken på valgnatten.

Dette betyr ikke automatisk at han kan fortsette som regjeringssjef. For det er Israels president, Reuven Rivlin, som etter en partileder-runde, peker ut den som først skal få muligheten til å danne en regjering.

Tradisjonelt vil presidenten peke på lederen av det største partiet – det har skjedd etter 19 av landets 20 valg. Og dersom Blått og Hvitt får flest seter i nasjonalforsamlingen blir det Benny Gantz. Han må da forhandle seg frem til enighet med partier som før valget ligger i Netanyahus blokk. Ingen enkel, men heller ikke en umulig oppgave.

Mest erfaring

Den erfarne journalisten Gil Hoffman mener imidlertid at Benjamin Netanyahu til slutt kommer å ende opp som statsminister, men ikke for en lang periode.

– Han vil ikke vare lenger enn ett år på grunn av korrupsjonsanklagene som trolig ender med tiltale.

– Israelske velgere setter pris på erfaring, og Netanyahu er den mest erfarne vi har. Hvis da ikke Jesus kommer tilbake før valgdagen, sier Hoffman.