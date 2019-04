Kronprins Haakon var lørdag på rundtur i øystaten Tonga i Stillehavet.

Kronprinsen har selv sagt at under Stillehavs-turneen til Tonga, Fiji og Samoa vil han observere, lære og lytte.

Det to dager lange oppholdet i det lille kongedømmet Tonga ble kontrastfylt.

Et tettpakket program lørdag gjorde dagen svært hektisk for kronprins Haakon og utviklingsminister Dag Ulstein i Tonga i dag.

Første stopp var på statsministerens kontor. Der møtte kronprinsen og utviklingsministeren representanter for Tongas regjering. Hav, plast og klimaendringer var sentrale tema.

– Jeg er her for å observere, lære og lytte, sa kronprins Haakon under besøket.

Klimarammet

Den norske delegasjonen har lagt ut på en sju dager lang turne i Stillehavet. I løpet av disse dagene skal kronprinsen og utviklingsministeren besøke Tonga, Fiji og Samoa.

Begge to ønsker å få vite mer om hvordan disse øystatene rammes av klimaendringene og hvordan de håndterer dette.

Lørdagen var fylt med kontraster.

Like etter møtet med de tonganske regjeringsmedlemmene reiste det norske følget til de berømte blåsehullene. Dette er klippeformasjoner der massive bølger slår inn mot land, og vannet presses gjennom hull i klippene slik at det spruter ut som en geysir.

Kraftige sykloner

Deretter besøkte kronprinsen flere landsbyer, der innbyggerne lever med klimaendringer som et hverdagsproblem. I landsbyen Kolovai ble kronprinsen og Ulstein tatt med til et fraflyttet hus.

URETTFERDIG: Kronprinsen sier møte med de som har flyktet fra klimaødeleggelser gjorde inntrykk. Foto: Bent Skjærstad

Eierne flyktet etter å ha opplevd jevnlige oversvømmelser og ødeleggelser etter kraftige sykloner. Han møtte også innbyggere som fortalte om stadig kraftigere uvær og oversvømmelser.

Det gjorde inntrykk på kronprinsen å se det med egne øyne.

– Det er jo gjerne fattige områder der mennesker ikke har så mye ressurser som blir rammet hardt. Og det er jo urettferdig også på den måten at de har bidratt utrolig lite for å skape problemet, det her skjedd helt andre steder, men så er det de som må bære den største byrden av konsekvensene, sa kronprins Haakon etter å ha besøkt landsbyene.

Ferden fortsetter nå til Fiji. Men først ble den norske delegasjonen imponert av et tongansk guttekor og deres versjon av "Norge i rødt, hvitt og blått.