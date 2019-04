Et flertall i Arbeiderpartiets barnepolitiske utvalg ønsket å avvikle hjemmelekser til fordel for skolelekser, slik at elevene blir mindre avhengig av foreldrenes forutsetninger.

Redaksjonskomiteen har funnet frem til et kompromiss i saken, etter det TV 2 får opplyst.

Formuleringen er at «lekser i hovedsak skal foregå på skolen, men det er lærerens pedagogiske avgjørelse».

Abortloven

Flertallet i redaksjonskomiteen går også inn for at abortloven ligger fast. Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol har tatt dissens sammen med AUF, Marte Mjøs Pedersen og Marta Hofsøy.

De vil utrede å fjerne abortnemndene. Dermed blir det kampvotering lørdag ettermiddag.

Atomvåpen

Komiteen går også inn for at partiet sier nei til at Norge skal slutte seg til FNs traktat om atomforbud. Her har AUF tatt dissens.

Arbeiderpartiet bør arbeide for forbud mot atomvåpen på sikt, men ikke gå inn for at Norge signerer traktaten nå, foreslår flertallet i redaksjonskomiteen.

«I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det politisk umulig for NATO-land som Norge å undertegne uten å redusere vår mulighet for innflytelse og beskyttelse. Det bør være et mål for Norge og andre NATO-land å underskrive atomvåpenforbudet. Norge bør invitere likesinnede land i og utenfor NATO til å samarbeide om nedrusting.»

Dermed ligger det an til kampvotering på Arbeiderpartiets landsmøte om atomvåpenforbudet lørdag ettermiddag.

​

