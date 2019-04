Ulykken skjedde på Måltrostveien i Oslo.

Politiet fikk først melding om at det var to personer involvert i ulykken, men opplyser nå at det trolig er en singelulykke.

– Mannen var bevisstløs og det ble satt i gang livreddende førstehjelp på stedet. Vedkommende puster selv nå, sier oppdragsleder i Oslo politidistrikt, Marius Wam, til TV 2.

Mannen blir fraktet til Ullevål sykehus for behandling. Årsaken til ulykken er ikke kjent.

– Vi har to patruljer på stedet. De forsøker å finne ut hva som har skjedd, sier Wam.

Saken oppdateres.