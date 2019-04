– Jeg er i troppen og håper jeg får spille litt. Jeg er klar, sier Nora Mørk til TV 2.

– Etter alle disse månedene er det en seier bare å få varme opp og være en del av laget.

Det er 14 måneder siden korsbåndet røk i kamp mot et annet dansk lag. Mørk hadde håp om å være tilbake på banen åtte til ni måneder etter korsbåndskaden. Da kunne hun ha rukket EM for Norge i desember.

Så kom det en ny skade i menisken og nye måneder ute.

– Jeg vet hvordan det ser ut i en håndballspillers helvete, sier Mørk.

– Et comeback har føltes så langt unna, nærmest urealistisk. Nå er det gøy. Jeg gleder meg veldig.

God test

Nora Mørk fikk en test på banen med rekruttlandslaget mot Fredrikstad for fjorten dager siden. Testen gikk bra.

– Det var perfekt for meg å trene med rekruttlandslaget da jeg da var i Oslo, og så ble det 20 minutter i kamp. Det kjentes bra ut. Det var ingen reaksjon i kneet, så det tyder på at det er bra nok. Jeg er ikke nervøs for kneet. Jeg er ikke redd. Jeg stoler på kneet og kan kjøre på, selv om tiden blir begrenset, sier 28-åringen.

Øyner landslagscomeback også

Det er kampene som kommer med Györ som Nora Mørk regner som det offisielle comebacket.

– I starten nå kan det bli fem til ti minutter spill begge veier i hver omgang. Eller 20 minutter angrep totalt. Men det blir gøy uansett om det blir ti sekunder eller ti minutter. Jeg er bare glad for å kunne gjøre jobben min igjen.

– Nå håper jeg at jeg kan bidra resten av sesongen, og sikter meg inn på at jeg også kan være med landslaget neste gang.

Norge spiller treningskamp mot Sverige 28.mai, før to kvalifiseringskamper til VM mot Hviterussland 31. mai og 5. juni.

– Det er det jeg jobber mot. Og motivasjonen er stor, sier Nora Mørk.