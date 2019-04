Isaak Hayik har vakt oppsikt verden over etter at han fredag ble tidenes eldste til å spille en profesjonell fotballkamp.

73-åringen spilte hele kampen for Ironi Or Yehuda i 1-5-tapet for Maccabi Ramat Gan på nivå fire i det israelske seriesystemet.

Til tross for fem baklengsmål, skal Hayik ha imponert med flere gode redninger, ifølge BBC og Reuters. Veteranen, som fyller 74 år neste uke, skal allerede ha meldt seg klar til neste kamp.

– Dette gjør ikke bare meg stolt, men også hele Idretts-Israel, sier Hayik, som like etter kampen var med på en seremoni holdt av Guinness World Record.

Isaak Hayik er født i Irak, men som fireåring flyttet han til Israel sammen med familien etter statens opprettelse i 1948, skriver Jerusalem Post.

Den tidligere rekorden tilhørte uruguayanske Robert Carmona, som i 2015 spilte for Pan de Azucar på nivå tre i en alder av 53 år og 182 dager. Han debuterte for den samme klubben 40 år tidligere.

Det er ifølge australske ABC den japanske spissen Kazuyoshi Miura som har verdensrekord for eldste spiller til å spille i en profesjonell kamp.

I en alder av 50 år og 14 dager scoret han vinnermålet til Yokohama i 1-0-seieren over Thespa Kusatsu på nivå to i 2017. Miura spiller fortsatt i klubben, men 52-åringen har bare spilt én kamp så langt i 2019.