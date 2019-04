Kristoff sykler mest og lengst av alle før Flandern: – Jeg trenger en del juling

Se Flandern rundt på TV 2 og Sumo fra 10:00 på søndag

For når TV 2 så gjennom antall konkurransedager på 20 av de antatt største favorittene til søndagens klassiker, var ingen i nærheten av Kristoff.

Ingen på startstreken har heller syklet flere kilometer enn nordmannen.

Konkurrentene er med andre ord sannsynligvis mer uthvilte - uten at det tar nattesøvnen fra nordmannen.

Snarere tvert imot.

– Føler meg egentlig ikke så sliten

Nordmannen har hele 33 rittdager i bena før søndagens manndomsprøve i Belgia - betydelig flere, som man kan se av oversikten over, enn rivalene.

TALLENES KLARE TALE: Kristoffs rittdager versus rittdagene til 19 av de største favorittene på søndag.

Den kanskje største favoritten, tsjekkiske Zdenek Stybar, har for eksempel nesten bare halvparten av det Kristoff har. Peter Sagan har konkurrert ti dager mindre enn Kristoff.

En oversikt Pro Cycling Stats har laget (til høyre) viser også at ingen i hele startfeltet på søndag har flere kilometer i bena enn Kristoff.

5097 kilometer har UAE-Team Emirates-rytteren tilbakelagt i konkurranse allerede. Den neste store favoritten på listen, fjorårsvinner Niki Terpstra, har over 600 kilometer færre i bena. Stybar har 3157.

– Laget sender meg overalt! UAE Tour og overalt. Nei, jeg vet ikke, fleiper Kristoff, før han forklarer:

– Jeg pleier å trenge en del juling for å bli bra. Men idet man blir eldre trenger man kanskje litt mer hvile enn før også, så det er ikke alltid det som fungerte da du var 27 fungerer når du er 32. Så vi får ta en oppsummering etter hvert og se hvordan det føles. Men jeg føler ikke at jeg får formen gratis. Jeg må jobbe en del for det. Sånn har det alltid vært. Jeg trenger trening for å prestere. Og jeg trenger å kjøre den intensiteten jeg skal for å prestere. Jeg har litt vanskelig for å trene i den intensiteten jeg får i løp, så da må jeg kjøre løp for å få den belastningen jeg trenger. Og da må jeg kjøre en del løp for å få trent på det, sier han.

TALLENES KLARE TALE 2.0: Flest kilometer konkurrert av samtlige på startstreken søndag. Foto: skjermdump fra procyclingstats.com

Mens folk som nevnte Stybar, Greg Van Avermaet og Sagan stod over onsdagens Dwaars door Vlaanderen, valgte Kristoff å sykle.

– Føler du deg sliten?

– Jeg føler meg egentlig ikke så sliten. Og det er bare to dager igjen før jeg får ferie. Da blir det hyttekos på fjellet.

– Sitter jeg med til Paterberg, så har jeg troen på meg selv

Mens resten av UAE-Team Emirates laget valgte å sykle rundt fire timer i løypen torsdag, valgte Kristoff å sykle enda et par timer. Det illustrerer godt nordmannens litt uvanlige behov for volum i treningen før de største rittene.