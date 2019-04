Mener Manchester City er mer sårbare enn Liverpool

De fem siste kampene Liverpool har havnet under, har de snudd til seier, senest i fredagens 3-1-seier over Southampton.

– Det gir en ballast å ta med videre. De får ikke panikk. Igjen klarte de å snu det. Den mentale styrken er gullgjev, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Jeg tror det plager Pep Guardiola bittelitt, for med den sesongen de har hatt, burde de cruiset inn til ligatittelen, men det gjør de ikke, for Liverpool gir seg ikke. «We gonna fight like hell», sier Klopp – og det er det Liverpool gjør, fortsetter Thorstvedt.

Spå utallet i Premier League her!

Manchester City har blendet de fleste med sin offensive fotball denne sesongen, og Jürgen Klopp sa etter seieren mot Southampton at de ikke kan spille som de lyseblå rivalene, for de er nødt til å spille på sin måte.

– Manchester City spiller en fotball som er feiende flott å se på, men de har en buk som er litt «softere» og mer sårbar enn Liverpool sin, for igjen og igjen har Liverpool vist at de er tøffe, mens City alltid er så sabla suverene at når det først går imot dem, er det ikke alltid de klarer å snu det. Får de en opplevelse som mot Chelsea borte før sesongslutt, kan det være nok til å avgjøre hele greien, sier Thorstvedt.

Både City og Liverpool har hjemmekamp mot Chelsea før sesongslutt.

Liverpools kjennetegn

Liverpool topper Premier League med fem kamper igjen å spille, men Manchester City​ er to poeng bak med én kamp mindre spilt.

– Vi får bekreftet gang på gang at Liverpool har bestemt seg for at det i hvert fall ikke skal stå på dem. Liverpool gjør alltid det de kan mot slutten. Noen lag vet ikke hva de skal gjøre i slutten av kampen og blir apatiske. Manchester City havnet under borte mot Chelsea, og de visste ikke hvordan de skulle svare på motgang, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Liverpool er ordentlig gode til å svare på motgang. Det er noe som kjennertegner lagene som går hele veien, legger han til.

Neste ligakamp for Liverpool er hjemme mot Chelsea søndag.

Vinnerodds Premier League:



City 1.59

Liverpool 2.70



Bare så ikke alt for mange skal gå i den klassiske «Thorir-fella» å mene at dette er 50/50. — Jesper Mathisen (@jespermathisen) 5. april 2019

Gode muligheter i Europa

Liverpool skal tirsdag ut i første Champions League-kvartfinale mot Porto. Fjorårets Champions League-finalist er storfavoritt mot portugiserne.

– Det er ganske gode muligheter for at Liverpool kommer til semifinale. Jeg har sagt tidligere at jeg tror de har en større sjanse til å vinne Champions League denne sesongen, men etter hvert som de gjør unna vanskelige kamper, tar tre poeng i hver bidige match og legger press på Manchester City, så hvorfor ikke Premier League? sier Stamsø-Møller, og fortsetter: