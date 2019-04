Nederlag for Støre og LO: Tapte kampen om Lofoten

Etter en intens dragkamp bak lukkede dører, er det blitt enighet om å gå imot konsekvensutredning av Lofoten.

Det er et stort nederlag for LO og en seier for AUF.​

– Når det gjelder Lofoten, Vesterålen og Senja, går Arbeiderpartiet inn for at disse områdene ikke konsekvensutredes, sier Støre.

– Blir lagt til siden

Ap lytter dermed til ønsket fra AUF om å legge bort kompromisset fra 2017, som delvis åpnet for oljevirksomhet i de sårbare områdene Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Det er ikke et forslag om varig vern, men det blir lagt til siden, understreker Ap-lederen.

Støre legger til at det er flertall for dette både i fylkeslagene og på landsmøtet.

10 av 15 fylkeslag ønsket på forhånd å gjøre om på vedtaket, og de ønsker også å verne de sørlige delene av Lofoten mot konsekvensutredning. LO og partilederen er blant dem som har vært mot å gjøre om på vedtaket.

– Jævlig skuffet

Støre har forståelse for at LO er skuffet.

FORBANNA: Jørn Eggum er skuffet over kompromisset. Foto: Mads Fremstad

– Det er et totalt unødvendig vedtak og symbolpolitikk på sitt verste. Jeg er jævlig skuffet, sier leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, til TV 2.

Støre advarte i går mot å gjøre endringer i partiprogrammet.

– Vi har et partiprogram. Det gikk vi til valg på og det styrer vi på hver uke i Stortinget. Jeg har begynt å tenke på nytt partiprogram, men dagens program står vi på, sa Støre til landsmøtet.

Støre ble hyllet i 2017 for å ha laget kompromisset som balanserte ønskene om oljeaktivitet med vern av sårbare områder. Partiet gikk den gang inn for:

Konsekvensutredning av Nordland 6, området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja som har størst potensial for store funn av olje.

Avvente ny kunnskap om områdene i Nordland 7 og Troms 2. En eventuell konsekvensutredning vil ikke bli satt i gang før etter 2021.

Åpne for petroleumsfrie soner som ivaretar særskilt viktige områder av Lofoten, Vesterålen og Senja.

– En historisk dag

AUF ser på vedtaket som en stor seier, i det som har vært en splittende sak på Ap-landsmøter i to tiår.

JUBLENDE GLAD: AUF-leder Ina Libak. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

– En historisk dag for AUF! Dette har AUF-generasjoner kjempa og mobilisert for, og i dag får vi endelig ta saken over målstreken. Arbeiderpartiet lytter endelig til kravet i folket og i AUF om at vi må avklare denne saken en gang for alle, sier AUF-leder Ina Rangønes Libak.