– Vi har fått beskjed om at et lite barn er påkjørt på fergekaien. Et mulig hendelsesforløp er at barnet løp ut av bilkøen og ble påkjørt i lav fart, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Terje Magnussen, til TV 2.

Magnussen opplyser at barnet er bevisst.

– Barnet fremstår som uskadd, men blir sendt til Haukeland sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet på Twitter.

​Saken oppdateres.