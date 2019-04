Salah avsluttet måltørken da Liverpool overtok tabelltoppen igjen: – Han hugget til som en klapperslange

Salahs fulltreffer var egypterens 50. Premier League-mål på 69 ligakamper totalt.

– De kom ut av en vanskelig bortekamp med seier. Og det var svær viktig å få igang Salah igjen. Det kan fort være et av de viktigste målene Salah har scoret for Liverpool, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

I Premier League er Liverpools resterende kamper mot Chelsea (h), Cardiff (b), Huddersfield (h), Newcastle (b) og Wolverhampton (h). Manchester Citys ligaprogram består av Crystal Palace (b), Tottenham (h), Manchester United (b), Burnley (b), Leicester (h) og Brighton (b).

– Nå har Liverpool tøffe kamper foran seg, blant annet mot Chelsea i den neste kampen. Kommer de gjennom dem med gode resultater, så kan alt skje, mente Møller.

Rett i ledelsen

Southampton gikk rett i strupen på Liverpool og tok ledelsen allerede etter ni minutters spill.

Pierre-Emile Højbjerg slo et innlegg i feltet. Shane Long fikk stå helt alene, og kunne enkelt plassere inn 1-0-scoringen for hjemmelaget.

– Den sjansen kunne Shane Long ikke misbruke. Men Southampton fikk komme til enkelt. Long fikk stå mutters alene. Liverpool-forsvaret var på halvdistanse og Long scoret sitt 50. mål totalt i Premier League, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad etter Southamptons tidlige scoring.

Drøye fem minutter senere fikk Keita muligheten til å utligne for Liverpool. Han headet imidlertid innlegget fra Salah rett på keeper. Like etter fikk Shane Long ballen i feltet igjen for Southampton. Men han bommet på ballen og misbrukte dermed en kjempesjanse til å doble ledelsen.

– Han kunne bare bredsidet den ballen i mål. Har du sett for en sjanse, sa Wikestad.

Slo tilbake

Da kampuret viste 36 minutter satt utligningsmålet for Liverpool. Naby Keïta headet effektivt inn 1-1-scoringen for Liverpool fra kloss hold etter et innlegg fra kanten av Trent Alexander-Arnold. TV-bildene viste imidlertid at Salah muligens var i offside i angrepet i forkant av scoringen.

– Der fikk Keita sitt første Liverpool-mål, og det kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt, mente Wikestad.

– Det var en marginal offside på Salah i forkant, men den kan du nesten ikke klandre linjemannen for, mente TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

Lagene gikk dermed til pause med 1-1.

– Liverpool snytt for straffespark

Etter sidebytte var det Southampton som dominerte og som skapte de største sjansene de første 20 minuttene. Liverpool hadde nok med å forsvare seg.

Men i det 57. minutt skrek Liverpool på straffespark da Keita gikk i bakken etter å ha blitt taklet av Maya Yoshida innenfor 16-meteren.

– Liverpool ble snytt for straffespark der, det kan det ikke være noen tvil om, slo Wikestad fast etter å ha sett reprisen av situasjonen.

Liverpool tok gradvis mer over og jaktet febrilsk på vinnermålet.

Ti minutter før slutt kontret Liverpool. Mohamed Salah fikk ballen, løp fra alle, og satte vakkert inn 2-1-scoringen for Liverpool. Det var Salahs første scoring på de siste åtte kampene.

– Liverpool har snudd kampen. Det er ville tilstander i bortesvingen. Det er en scoring som kan ha betydd alt etter en kontring av det ypperste Liverpool-merket, sa Wikestad etter scoringen som avgjorde kampen for Liverpool.

Fem minutter før slutt punkterte Jordan Hendersen kampen da han satte inn 3-1-scoringen og sikret seieren og tabelleledelsen for Liverpool.

Slik startet lagene:

Southampton: Gunn, Valery, Bednarek, Yoshida, Vestergaard, Bertrand, Romeu, Ward-Prowse, Hojbjerg, Redmond, Long.

Benken*: McCarthy, Stephens, Austin, Gallagher, Armstrong, Targett, Sims.

* Mohamed Elyounoussi var ikke i troppen til Southampton

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Keita, Wijnaldum, Mane, Firmino, Salah.

Benken: Mignolet, Lovren, Milner, Henderson, Moreno, Shaqiri, Origi.