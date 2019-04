Storhamar - Frisk Asker 5-1

Thoresen-brødrene var i storslag da Storhamar viste muskler hjemme i CC Amfi og slo Frisk Asker overbevisende 5-1 i den første finalekampen i best av sju-serien.

– Storhamar hadde full kontroll. Frisk skaper så og si ingenting, var TV 2s ekspertkommentator Erik Follestad Johansens dom.

– Vi er tafatte. Vi er ikke desperate nok. Vi har vært sterke på spill rundt begge mål, men der tapte vi kampen i dag, erkjente Frisk-trener Jan André Aasland.

Storhamar-trener Fredrik Söderström så ingen grunn til å feire med champagne etter seier i første kampen. Han fant likevel plass til ros av kaptein Patrick Thoresen.

– Patrick vinner alle duellene i dag. Vi trenger slike som setter et eksempel. Vi kan ikke vinne bare med ham, sa treneren.

Nervøse Frisk

Hjemmefansen kunne juble allerede etter tolv minutter. Da snappet Troy Josephs pucken, etter at den gikk via Anders Bastiansen, og skjøt den i mål.

Det stod 1-0 til første pause. Skuddstatistikken viste 6-6.

– Storhamar har vært best. Frisk ser litt nervøse ut, konstaterte TV 2s ekspertkommentator Erik Follestad Johansen da første periode var over.

Total dominans

I midtperioden var det tid for Thoresen-brødrene og enda mer Storhamar-dominans.

Først økte Patrick Thoresen til 2-0 9:44 ut i perioden, så var bror Steffen på plass minuttet senere.

3-0 målet var spesielt. Steffen Thoresen skjøt pucken inn fra bak mål. Den traff keeper Nicklas Dahlberg og rikosjerte i mål.

4-0 kom ved Robin Dahlstrøm etter godt forarbeid av Patrick Thoresen og svakt forsvarsspill av Frisk.

– De ble to mål på oss to, det var gøy det. Jeg synes vi spiller bra, men gjør vi feil, kommer Frisk. Vi må være på hugget i sisteperioden også, sa Steffen Thoresen i pausen.

Sisteperioden fortsatte med at Storhamar hadde initiativet.

Frisk kviknet til litt for sent. De hadde et stangskudd etter ni minutter, og like etterpå fikk veteranen Anders Bastiansen (38) redusert til 1-4.

I den grad Frisk hadde et håp om å ta igjen ledelsen, ble det knust da Kurt Davis ordnet 5-1 fire minutter før slutt.

Neste kamp går på søndag kl. 18.30 i Asker. Den sendes på TV 2 Sumo og Zebra.