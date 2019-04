Siden 1980 har det med jevne og ujevne mellomrom dukket opp knall oransje fasttelefoner som ser ut som tegneseriefiguen Garfield på franske strender.

Miljøvernere som trasker milevis langs strendene for å plukke plast, har gjennom årene plukket hundrevis av større og mindre oransje plastbiter, og ingen har skjønt hvorfor de til stadighet dukket opp.

Man mistenkte selvsagt at garfieldtelefonene hadde blitt mistet av et frakteskip, men man fant aldri noe spor etter en container eller et vrak som kunne gi svar.

Nå er endelig mysteriet løst. En lokal bonde husket tilbake til barndommen hvor den første Garfield-telefonen dukket opp, og dermed kunne man avgrense søket etter en mulig container.

Klatrende opp glatte steiner til en grotte som bare ser synlig når det er lavvann, oppdaget medlemmer av miljøverngruppa Ar Viltansou og franske reportere noe oppsiktvekkende.

MYSTERIET LØST: Disse telefonene var i en container om bord på et lasteskip som fikk problemer i uværet.. (Photo by Fred TANNEAU / AFP) Foto: Fred Tanneau

En mengde hele Garfield-telefoner. Mange fler enn man noen gang har sett før.

– Dette er første gang vi har sett dette, sier Claire Simonin Le Meur til AFP.

HAVPLAST: Plasttelefonene har ligget i vann i over 30 år, men er nesten intakt. (Photo by Fred TANNEAU / AFP) Foto: Fred Tanneau

Lenger inne i grotta fant de en delvis nedgravd container. Den ligger utilgjengelig til, og ingen vet hvor mange flere telefoner som finnes der inne.

Telefonene er kanskje en artig oppdagelse. Men at telefonene, som er laget av plast, er i så god stand etter 35 år i havet, er en uhyggelig påminner om nedbrytningstiden til plast, og forsøpling av havet.