«Alle de 20 Premier League-klubbene har i dag diskutert og uttrykt klar bekymring over de foreslåtte endringene av formatet og kvalifiseringskriteriene for UEFAs klubbturneringer fra 2024/25-sesongen», skriver Premier League i en pressemelding.

De siste dagene har det dukket opp flere forslag om å endre Champions League-formatet radikalt. Blant ideene er å halvere antall grupper fra dagens åtte til fire og at hver gruppe skal bestå av åtte lag mot dagens fire.

En slik endring vil i så fall garantere klubbene langt flere kamper i den gjeveste europacupen fra 2024. Tanken er at det også kan innføres nedrykk og opprykk, og de seks beste lagene i hver gruppe skal automatisk være kvalifisert for Champions League sesongen etter.

En slik ordning vil i så fall erstatte dagens system der lagene tar seg til det lukrative gruppespillet gjennom hjemlig seriespill.

Særlig i Premier League er konkurransen om fire Champions League-plasser knallhard. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal og Tottenham kjemper hver sesong om å få spille på den største scenen innen klubbfotballen.

«Alle er unisont enige om at det er upassende for europeiske fotballmyndigheter å legge planer som vil endre strukturen, kalenderen og konkurransedyktigheten i det hjemlige seriespillet. Klubbene vil jobbe sammen for å beskytte Premier League», står det videre i uttalelsen fra den engelske toppligaen.

De engelske toppklubbene er ikke alene om å stritte imot forslagene om å endre mesterligaformatet. Også i spansk La Liga og tysk Bundesliga er det uttrykt motstand mot ideene.

