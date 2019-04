Det skriver Expressen fredag ettermiddag.

Den svenske DJ-stjernen Tim «Avicii» Bergling etterlot hele verden i sorg da han ble funnet død den 20.april 2018, bare 28 år gammel.

Før han gikk bort, var artisten i ferd med å fullføre et nytt album med 16 sanger.

Det er nå kjent at det nye albumet «TIM» slippes den 6. juni 2019, skriver avisen.

Den første singelen «SOS», kommer allerede den 10.april.

Ifølge avisen hadde Bergling tydelige tanker og planer for musikken da han holdt på å ferdigstille det nye albumet.

«Spre glede gjennom musikken min, i budskapet. Og nyte suksessen, men ikke den materialistiske suksessen», skal han ha skrevet i sine mobilnotater tre dager før sin død, opplyser avisen.

Bergling skal ha jobbet med albumet helt opp mot de siste dagene han levde. Den 10.april 2018 skrev han til plateselskapet sitt;

«Tenk på hva som ville være interessant for lytteren, og ikke hva som er "stort" og gir mest oppmerksomhet.»

Familien om sjokket

Til avisa DN, som Expressen siterer, forteller Berglings far Klas Bergling om den første tiden etter sønnens bortgang.

– Sjokket gjorde vel at jeg fortsatt klarte å jobbe, fordi jeg egentlig ikke forstod hva som hadde skjedd. I mitt hodet levde fortsatt Tim, sier Bergling.

Ifølge faren innebar årene etter Aviciis gjennombrudd bekymring for familien. Både artistens far og mor, Anki Lidén, så hvor hardt de intensive turnéene gikk ut over sønnens helse. Likevel opplevde familien at Bergling hadde det bedre i tiden før sin død.

Aviciis musikkprodusenter Albin Nedler og Kristoffer Fogelmark, som har vært involvert i å komponere tre av sangene på det nye albumet, deler familiens oppfatning om at Bergling virket mer stabil rett før sin bortgang.

– Det er et stort spørsmålstegn. Jeg kommer aldri til å forstå det. Det vanskeligste med dette er at jeg aldri kommer til å skjønner hvorfor, sier Kristoffer Fogelmark til avisen.