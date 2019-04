Nealie and Andrew Barker, fra Auckland, New Zealand, var midtveis i en 14 måneders tur rundt i Europa, da de ankom Airbnb-hus sammen med sine fire barn og niese.

Etter at familien hadde pakket ut bagasjen, begynte familiefaren Andrew Barker, som jobber med IT-sikkerhet, å skanne husets Wi-Fi-nettverk, skriver CNN.

Sendte live

Underveis oppdaget Barker noe som skulle få konsekvenser for resten av oppholdet.

Skanningen avslørte et kamera, og deretter en live-feed.

Fra vinkelen til videoen klarte familien å spore opp kameraet som var skjult i noe som lignet en røykvarsler.

– Vi fikk helt sjokk. Det var en forferdelig følelse, sier moren Nealie Barker til CNN.

Da hun tok kontakt med Airbnb for å rapportere om kamera-episoden, hadde ikke tjenesten noe råd til familien over telefonen.

– Vi ble fortalt at hvis vi kansellerte innen 14 dager, ville vi ikke få pengene tilbake, sier moren.

La på røret

Hun forklarer videre at da Andrew Barker ringte til eieren av huset de hadde leid, og konfronterte han med funnet de hadde gjort, la verten på røret.

Kort tid etter ringte han opp igjen å insisterte på at kameraet familien hadde funnet i stuen var det eneste i huset. Verten skal også ha nektet for at han verken gjorde opptak av live-sendingen eller lyden.

Familien flyttet etter dette inn på et nærliggende hotell og ringte på nytt til Airbnb dagen etter.

– Det virket som de fortsatt ikke forstod alvoret. De behandlet det kun som en kansellert booking, forklarer Barker.

Utestengt fra tjenesten

Airbnb suspenderte verten fra utleie-tjenesten i en liten periode, men da familien for tredje gang tok kontakt etter to uker, fikk de opplyst at vertens utvisning var opphørt og han fikk fortsette å leie ut.

Det var ikke før Nealie Barker skrev et innlegg på Facbook, og lokale medier i New Zealand snappet opp saken, at verten ble utestengt permanent fra tjenesten.

«Sikkerheten og personvernet i vår tjeneste - både på netttjenesten og utenom - er vår prioritet. Airbnb forbyr skjulte kameraer, og vi tar henvendelser om brudd ekstremt seriøst. Vi har fjernet denne verten permanent fra vår plattform.», skriver Airbnb i en uttalelse til CNN.