Da etappen ble avsluttet med målgang i Ragusa, distanserte askøyværingen de andre rytterne i gruppen.

Han kom alene mot målstreken og slo hånden i været i triumf. Det han ikke hadde fått med seg, var at 21-åringen Brandon McNulty 55 sekunder tidligere hadde gått i mål som etappevinner.

Dermed ble Eikings jubel, som han raskt avsluttet, mer en grunn til å trekke på smilebåndet enn noe annet. Heldigvis for 24-åringen er han ikke den eneste i sykkelhistorien som har gjort en slik feil. Det har skjedd flere ganger når et hektisk ritt nærmer seg slutten og man ikke helt har oversikten over hvem som er i tet.

– Jeg trodde jeg hadde vunnet, bekrefter Eiking til TV 2.

– Det var jævlig kjipt, for å si det mildt. Det er første gangen jeg har gjort dette. Shit happens, sier Eiking.

Han forteller at han mistet oversikten over hvor mange som var foran ham i den kaotiske avslutningen.

Andreplassen er uansett et sterkt resultat for den Tour de France-aktuelle Wanty-rytteren, som fikk selskap av lagkamerat Guillaume Martin på topp ti. Eiking er også andremann i sammendraget, som ledes av McNulty.

Veldig skuffet

Men Eiking var ikke fornøyd med å bli nummer to. Dette var etappen han hadde planlagt å vinne.

– En andreplass i dag betyr ikke så mye. Jeg var innstilt på å vinne. I dag var muligheten. Da er det kjipt at slikt skjer, slår han fast.

Rittet avsluttes lørdag med en 119 km lange etappe, som har bakkeavslutning opp på vulkanen Etna. Her bør det være gode muligheter for Eiking, som har sin styrke i motbakkene.

– Det blir nok vanskelig å vinne, og jeg har nok større sjanser om det blir drittvær i morgen også.