Støre forsøker å kvele oljeopprøret

I sin oppsummering av debatten fredag, la Jonas Gahr Støre partilederkraften sin i å stanse oljeopprøret i partiet.

– Vi har et partiprogram. Det gikk vi til valg på og det styrer vi på hver uke i Stortinget. Jeg har begynt å tenke på nytt partiprogram, men dagens program står vi på, sa Støre til landsmøtet.

Han pekte også på at Solberg-regjeringen har lagt saken død.

– Den posten i vårt program blir det ikke noe av fordi regjeringen har lagt saken død. Vårt program står. Det er ikke fryktelig interessant hva som står i programmet fordi saken er der den er, sa Støre.

På landsmøtet i 2017 la Jonas Gahr Støre hele sin tyngde som partileder inn på å forhandle frem et kompromiss for de neste fire årene. Halvveis ut i perioden så kompromisset ut til å dø.

Støres kompromiss

Støre ble hyllet i 2017 for å ha laget kompromisset som balanserte ønskene om oljeaktivitet med vern av sårbare områder. Partiet gikk den gang inn for:

Konsekvensutredning av Nordland 6, området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja som har størst potensial for store funn av olje.

Avvente ny kunnskap om områdene i Nordland 7 og Troms 2. En eventuell konsekvensutredning vil ikke bli satt i gang før etter 2021.

Åpne for petroleumsfrie soner som ivaretar særskilt viktige områder av Lofoten, Vesterålen og Senja.

En rekke fylkeslag har gjort vedtak der de går mot kompromisset, samtidig som LO har advart mot å bryte partiprogrammet.​

LO-press

Dagens Næringsliv skriver fredag at redaksjonskomiteen i partiet har begynt å skisse en forklaring på hvorfor Ap vil bryte partiprogrammet halvveis i stortingsperioden.

Det avviser kilder overfor TV 2.

I korriodrene under landsmøtet har det blitt jobbet på spreng for å hindre at saken når avstemning i landsmøtesalen søndag.

– Jeg ser at hvis saken går til votering i salen er sjansene store for at kompromisset ikke står seg, men jeg har stor tiltro til at arbeidet i redaksjonskomiteen og bilaterale samtaler kan stanse avstemning, sier Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, til TV 2.

TROR PÅ LØSNING: Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Foto: Ruud, Vidar

– Det er uvisst hvordan dette vil ende på søndag. Dette avhenger av arbeidet de gjør på "loftet" i redaksjonskomiteen. Hvis de fremmer en enstemmig innstilling, så vil jeg bli overrasket hvis noen gjenreiser et forslag for å få saken til behandling, legger han til.

Overtale Mette Nord

TV 2 er kjent med at sterke krefter i LO og Arbeiderpartiet jobber for å få leder i Fagforbundet, Mette Nord, til å gå ut å si at partiet bør stå på partiprogrammet ut perioden.