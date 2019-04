Dette gjør de NOKAS-dømte i dag

Den 5. april i 2004 ankommer en gjeng ranere Domkirkeplassen i Stavanger. De er kledd i finlandshetter, og er utstyrt med blant annet skuddsikre vester, AG3-geværer og MP5-pistoler.

Ransmålet er tellesentralen i Kongsgata. Før dagen var omme er det blitt avløst 113 skudd, 57,4 millioner kroner er forsvunnet, og en politimann har mistet livet.

RANET: Bilder fra overvåkingskamera viser ranerne. På tross av maskeringen ble alle ranerne pågrepet og dømt. Foto: Politiet

I ettertid brukte politiet enorme ressurser på å etterforske saken. Mer enn 100 millioner kroner ble bevilget over statsbudsjettet for å oppklare Nokas-ranet. Mesteparten av de stjålne pengene har aldri kommet til rette.

De ande NOKAS-dømte: Dan Pettersen – 11 års fengsel

Alf Henrik Christensen – 11 års fengsel

Johnny Thendrup – 13 års fengsel

Thomas Thendrup – 14 års fengsel.

Thomas Ingebrigtsen – 4 års fengsel (3 år og seks måneder betinget).

William Pettersen – 4 års fengsel.

​Lars-Erik Andersen – 9 års fengsel.

Ridvan Halimi – 15 års fengsel.

​ Ikmet Kodzadziku – 13 års fengsel

Her er det noen av de sentrale NOKAS-dømte gjør i dag.

David Toska ble utpekt som hovedmannen bak NOKAS-ranet. Han flyktet til Spania, men ble pågrepet etter ett år på rømmen. Toska ble dømt til 18 års fengsel.

DAVID TOSKA: Ble utpekt som hjernen bak ranet. Foto: Hansen, Alf Ove

I 2016 var han nær ved å bli prøveløslatt, men så brøt han vilkårene for prøveløslatelse og ble gjeninnsatt på lukket soning.

Årsaken var at han møtte ranskollega Metkel Betew på Egon-restauranten på Jernbanetorget, ifølge VG.

I en lang periode sonet Toska hjemme med fotlenke, men i mai ble lenken tatt av, og han nøt sommeren som en fri mann. ​

Erling Havnå innrømmet i avhør med politiet at han var mannen som forgjeves forsøkte å slå inn panserglasset i tellesentralen med slegge under ranet. Han var fra tidligere en profilert kickbokser med sølv fra EM i 1979 og seier i europamesterskapet i 1980. Han fikk også sølv i VM i 1991.

ERLING HAVNÅ: Havnå er i dag en angrende synder. Foto: Solum, Stian Lysberg

Havnå ble idømt 16 års fengsel. Han ble prøveløslatt uten møteplikt i 2015. I dag fremstår han som en angrende synder, og i et intervju med NRK sier Havnå at han «følte det var kjipt der og da, men sett i ettertid er jeg glad for at politiet satte så enormt med ressurser inn på å oppklare Nokas-ranet.»

Han har den siste tiden figurert i media som boksetrener for sin nevø Kai Robin Havnå, som i mars i år vant sin første tittelkamp som proffbokser.

METKEL BETEW: Den eneste som fremdeles sitter i fengsel. Foto: Ruud, Vidar

Metkel Betew var en av to ranere som ble idømt forvaringsstraff. I 2014 ble han løslatt etter å ha sonet minstetiden på ti år, men året etter ble han pågrepet i en stor narkotikaaksjon. I 2016 ble han gjeninnsatt på forvaringsdommen fra NOKAS grunnet brudd på løslatelsesvilkår.

Han var i fjor tiltalt for ransålaner og for å ha forsøkt å drepe Imran Saber i kompaniskap med Bandidos-topp Lars Harnes. Han ble imidlertid frikjent for begge anklagene.