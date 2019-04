Det bekrefter Vålerenga på sine egne sider.

– Det er veldig synd for Vålerengas del. Han hadde en fantastisk sesong for oss og nå er han klar for et eventyr til utlandet. Det er selvfølgelig hyggelig for han, forteller sportslig leder i Vålerenga Espen «Shampo» Knutsen til TV 2.

– Vanskelig å erstatte

Backen har vært ekstremt god denne sesongen og skrev seg inn i historiebøkene med 61 målpoeng for Oslo-klubben i grunnsesongen. Det er klubbrekord for Vålerenga.

– Vi mister den mest produktive backen i Norge. Det er vanskelig å erstatte den type back som har slike offensive kvaliteter, sier Shampo.

Før han fortsetter:

– Han er quarterbacken vår. Han er den som styrer angrepsspillet vårt. Det er ekstremt sjeldent å finne sånne backer, både i Norge og i utlandet.

Selv om «Shampo» innrømmer at det er vanskelig å erstatte Espeland, hevder han at Vålerenga har erstatteren klar.

– Vi hentet Daniel Sørvik midt i sesongen i år. Han har mye av de samme offensive kvalitetene som Stefan Espeland innehar. Han kommer til å gå inn og styre powerplayet vårt på samme måte som Espeland har gjort i år, forklarer Shampo.

Lagacé tapt for Oilers

Vålerenga er imidlertid ikke den eneste klubben som mister en viktig spiller. Fredag ble det klart at Jacob Lagacé er tapt for Stavanger Oilers. Han har signert for en tysk klubb.

Krefeld Pinguine annonserte på sin nettside at Lagacé har skrevet under på en kontrakt med dem for 2019/20-sesongen.

– Vi hadde samtaler med Jacob allerede i fjor, og vi er glad for at han er klar for oss. Han er en erfaren og taktisk dispilinert spiller, som alltid jobber hardt, sier sportsdirektør Matthias Roost i klubben.

Jacob Lagacé spilte 55 kamper for Oilers i 2018/19-sesongen, scoret 27 mål og fikk 30 assist, ifølge Stavanger Aftenblad.