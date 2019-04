Landslagsspilleren viste frem skuddfoten sin igjen da han scoret sitt tredje mål på fire kamper for Shenshen i kampen mot Shandong.

I det 49. minutt avanserte trønderen med ballen mot straffefeltet til motstanderen. Fra rundt 20 meter fyrte han av et skudd med venstrefoten.

Ballen føk forbi keeper, traff stolpen og gikk i mål til ledelse 1-0. Nydelig scoring av Selnæs.

24-åringen scoret to mål i debuten for Shenshen. Nå fortsetter han å vise seg verdig superlønnen han hever i Kina. Scoringene han leverer nå, er de første på klubbnivå siden han forlot Rosenborg for Saint-Étienne i 2015.

Shandong, som også hadde Marouane Fellaini på banen, utlignet ved tidligere Southampton-spiss Graziano Pellè etter 61 minutter.

1-1-resultatet gjør at Shenshen nå er på en femteplass på tabellen etter fire kamper. Ubeseirete Beijing leder.

Ola Kamara var verken på banen eller benken for Shenshen.