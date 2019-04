Det var ved 10-tiden torsdag formiddag politiet i Troms fikk melding om at det norske fiskefartøyet «Remøy» hadde fått et lik i trålen.

Liket bærer tydelig preg av å ha ligget lenge i vannet og skal ha gått delvis i oppløsning.

Skipet «Remøy» befant seg i Smutthullet i Barentshavet og var i internasjonalt farvann, da fiskerne oppdaget noe mistenkelig i trålen.

Fisketråleren er på vei til Båtsfjord, der det vil ankomme kai mandag.

Har begynt analyse

Krimteknikere har fått oversendt bilder av den døde personen, som de har begynt å analysere, men de kan ikke si noe om verken kjønn, alder eller nasjonalitet.

Leder Ståle Luther for etterforskningsseksjonen i Troms politidistrikt sier at de har gjort seg noen tanker ute i fra bildene, men at han ikke vil gå ut med dette nå.

– Det er tydelig at personen har ligget en god stund i vannet, men hvor lenge er veldig vanskelig å si før vi har begynt med undersøkelsene. Av hensyn til pårørende ønsker vi å vente til vi vet mer, før vi går ut med ytterligere informasjon, sier Luther til TV 2.

Optimistisk

Kripos opplyser at det per dags dato er 1525 savnetsaker som ligger i registrene som Kripos forvalter. I Troms har de registrert 57 savnetsaker og Finnmark har de totalt 46 saker.

Selv om det er over 1500 personer som er savnet her til lands, er etterforskningslederen optimistisk og tror de kommer til å finne ut identiteten til avdøde.

– Det er et betydelig antall personer som er savnet i Norge, og havet er stort, så en død person kan drive ganske så langt - noe vi også ha sett i andre saker tidligere. Men med den teknologien vi har i dag, er det slett ikke umulig å finne ut identiteten til den avdøde, sier Luther.

Støvler og redningsvest

Politiet opplyser at den døde personen var kledd som en fisker, med oljeklær, støvler og redningsvest.

– Bekledning, biologiske spor og tannspor kan gi oss indikasjoner på personens identitet. Vi går derfor inn i dette arbeidet med et stort håp om å finne ut hvem dette er, sier etterforskningslederen.

Skipper Kjetil Ervik uttalte til Fiskeribladet at likfunnet var en svært ubehagelig opplevelse for dem som arbeidet på dekk.

– Da vi dro inn trålen, oppdaget vi at det lå noe langt framme på trålen. Vi trodde først det var noe oljeklær, men vi innså raskt at det også var noe inni oljeklærne, sier Ervik.

Ervik opplyser at liket nå ligger på dekk, dekket av en presenning, til båten er fremme i Båtsfjord og politiet overtar.