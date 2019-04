Det melder Adresseavisen.

Den brannskadde mannen i 70-årene ble fløyet til St. Olavs hospital. Fredag opplyser Annar Sparby, seksjonsleder for etterforskning i Værnesregionen at mannen døde av skadene.

– Klokken 01.28 natt til onsdag fikk vi beskjed om brann i en omsorgsbolig i Selbu. Da politiet ankom i 02.00-tiden, hadde personen som bodde i leiligheten fått behandling for brannskader av helsepersonell, sier Sparby videre til avisen.

Seksjonslederen sier at de ikke har verifisert brannårsaken 100 prosent, men at det tyder på at mannen har sittet i en stol, og sovnet mens han røykte.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Annar Sparby uten hell.

Saken oppdateres!