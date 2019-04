Kjerkol leder redaksjonskomiteen som bestemmer hvilken ny poltikk Ap skal utforme på det pågående landsmøtet, blant annet på helse.

Hun er for selvbestemt abort frem til uke 18.

Adresseavisen omtalte saken først.

I dag er det fri abort frem til uke 12, og etter det må kvinnen få tillatelse fra en nemnd.

Kjerkol sier til avisen at det er vanskelig å forklare dagens nemndsystem, der man sier nei eller ja til kvinnen.

– Enten har man tillit til at kvinner kan ta egne valg, eller så har man det ikke. Jeg er for selvbestemt abort frem til uke 18, men kvinnen må få rettigheter til en god tjeneste, særlig i de tilfellene der det blir gjort funn på fosteret. Hun må få gode fostermedisinske undersøkelser og tidlig ultralyd, sier Kjerkol.

Kvinnepolitisk talsperson i Ap, Anette Trettebergstuen, sa til NRK fredag formiddag at hun støttet Kjerkols utspill. Kort tid etter ga hun uttrykk for et ønske om å moderere seg, og sier hun støtter at debatten blir reist.

– Ap stoler på kvinnene, de må få lov til å ta egne valg. Vi vet at 95 prosent av alle aborter blir tatt før uke 12. Vi vet også at nemdbehandling er en ekstrem belastning for kvinnene, så vi er moden for denne debatten, sier hun til NRK.

Helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, Kjersti Toppe, kaller derimot Kjerkols utspill oppsiktsvekkende og radikal.

– I Senterpartiet vil vi holde fast på dagens lov. Vi er enige i at nemndene ikke fungerer som de skal, men dette er ikke en justering, men et stort hopp, sier Toppe til Adresseavisen.