Hjelmen er på og beltene strammet. Jeg sitter som støpt i karbonsetet, mens åtte sylindere buldrer melodiøst på tomgang.

I det fjerne hører jeg også noen beskjeder fra den tyske instruktøren, men de prosesseres ikke. Nå ligger alt fokus på meg og bilen. Pulsen er overraskende høy, selv om bilen ikke en gang er satt i gir.

Jeg har ikke råd til å drite meg ut nå. Samtidig vet jeg at konkurranseinstinktet vil slå inn. Såpass godt kjenner jeg meg selv.

Stedet er Hockenheimring – en av verdens heftigste racerbaner. Bilen er AMG GT R PRO – en av verdens heftigste biler.

Lidenskap

En gang fortalte en lærer meg at man kan komme langt med lidenskap, noe man brenner for. Akkurat det tror jeg er fellesnevneren for samtlige av de 1.700 ansatte hos AMG i Affalterbach.

Du parkerer ikke en Nissan Leaf her, altså.

De jobber hver eneste dag med ett mål for øyet: Bygge den feteste, raskeste og beste bilen, signert Mercedes og de tre bokstavene.

Mange husker det som allerede har blitt en legende, nemlig SLS sitt inntog i 2010.

Dette var AMG sin første rendyrkede bil, bygget og konstruert fra scratch. Noen år senere, i 2015, kom arvtageren og bilen vi kjenner godt i dag: AMG GT.

Den har blitt en stor suksess, og finnes nå i hele 16 forskjellige utgaver. Den aller heftigste er helt nye GT R PRO – bilen vi nylig har testet under ekstreme forhold i Tyskland.

Her står bilene klare – rett utenfor AMG-fabrikken i Affalterbach. Det er bilen i sølv som er PRO-utgaven.

Førsteinntrykk AMG GT R PRO: – Racerbil på skilter

Presisjonsvåpen

Det er altså Hockenheimring Mercedes har valgt å legge den eksklusive verdenspremieren. Banen har røtter helt tilbake til 30-tallet, og ble bygget med utgangspunkt i at Mercedes ønsket sitt eget testområde.

I dag kjøres det både Formel 1 og baneracing på den berømte banen. Det er tydelig at AMG har god tro på at nye GT R PRO vil levere.

Dette er Formel 1-banen vi straks skal bli bedre kjent med.

Bilen er basert på AMG GT R – den hittil råeste bilen fra Daimlerkonsernet. Motoren er også den samme. En 4-liters V8 på 585 hk og 700 Nm.

Det som skiller den fra de andre i GT-familien, er derimot ganske vesentlig. Blant annet er understellet optimalisert – med flere detaljer hentet direkte fra Mercedes sine GT3 og GT4-biler.

Vekten er også redusert, i tillegg til at aerodynamikken er prioritert for økt marktrykk. Dette til sammen sørger for at GT R PRO nærmest blir et presisjonsvåpen på fire hjul. Aldri før har AMG bygget en gateregistrert bil så nært til motorsport og baneracing.

Her er det stille før stormen, i alle fall tilsynelatende...

270 km/t på langsiden!

Ok. Vi kan ta mer fakta senere. Tilbake i depot er det like før det braker løs. Foran meg sitter Reinhold Renger – en av de raskeste sjåførene i Tyskland, med en imponerende merittliste bak seg. Beskjeden fra han er klar:

– Kjør så fort dere klarer, så ser vi an hvordan det går.

Lyden fra GT R PRO er nesten ubeskrivelig. At det jobber 11 fulltidsansatte bare med eksossystem hos AMG, er kanskje noe av forklaringen.

Jeg klarer ikke å dy meg og spør om ikke vi får lov til å slå av ESP-systemet også, noe som er potensielt livsfarlig med 585 hk og bakhjulstrekk.

– Jada, men du klarer nok ikke kjøre like fort på sladd, svarer tyskeren tilbake.

Før jeg vet ord av det er vi i gang. Reinhold kjører overraskende fort fra start, så her er det bare å skjerpe alle sanser. Jeg kan ikke huske sist jeg har vært SÅ fokusert i førerposisjon. Nå skjønner jeg endelig hvorfor Petter Solberg måper og rekker ut tungen bak rattet. Jeg gjør akkurat det samme. Helt ukontrollert, selvfølgelig.

Egentlig var planen å dele god del fakta til kamera og dere underveis, men slik gikk det ikke. Her må jeg bokstavelig talt prøve å holde tunga rett i munnen. Så fort går det.

På det meste har jeg 270 km/t (!) på langsiden. Jeg skjønner det ikke helt selv, før jeg glimter ned på speedometeret. Beklager mamma, jeg tok det ikke like pent som jeg lovte deg...

Det krever fullt fokus å kjøre effektivt på bane. Her er sporvalg, bremsepunkter og justeringer underveis helt avgjørende for å henge med.

Eksplosivt

Det er hysterisk å kjenne på de brutale kreftene som bor i bilen.

Dette er 585 STERKE hestekrefter. Noe av den imponerende gassresponsen skyldes plasseringen av turboene. Her har AMG montert dem på innsiden av V-formasjonen. Det gir kortere vei for eksosen som driver turbinene – dermed er turbolag nesten fraværende.

Her nærmer vi oss 270 km/t. Og enda er det ett gir til...

En annen ting som understreker styrken til denne motoren er moment- og effektfordelingen. Maks dreiemoment strekker seg helt fra 2.100 – 5.500 omdreininger, mens toppeffekten «tar over» på drøyt 6.000 rpm. Det er noe av forklaringen på det jevne og nådeløse skyvet gjennom hele registeret.

Er det noe AMG virkelig har peiling på, er det å bygge motorer. Sammen med Ferrari er de forresten de eneste i verden som praktiserer one man – one engine-prinsippet.

Det er først når man kjører på en bane som Hockenheimring, man skjønner hva de 585 hestekreftene er kapable til å levere. Bilen akselererer eksplosivt helt opptil 270 km/t – som er det jeg tør, før jeg går på bremsen.

Og apropos bremser: GT R PRO har keramiske som standard. Å kombinere det med 24 grader i asfalten og Pilot Sport 2 fra Michelin, sørger for absurd rå bremsekraft. Metere før de krappeste svingene, føler jeg at hjernemassen er på vei ut gjennom nesen. Heldigvis er den tett på grunn av overdreven bruk av Otrivin…

Det skal kun produseres 750 eksemplarer av GT R PRO. Om bilen kommer til Norge? JA! Den norske importøren bekrefter til Broom at vi får se opptil flere.

På hjemmebane – også i grenseland

Det er ingen tvil om at GT R PRO lever opp til navnet sitt. Dette er en bil du kan kjøre skummelt fort med, og likevel ha full kontroll.

Festet til underlaget er ekstremt. Når du tror det slipper kan du kjøre enda hardere, pluss litt til. Signaler fra understell, balansen i bilen og samspillet mellom motor og girkasse, er viktige faktorer som gjør opplevelsen og følelsen av racing helt spesiell.

Du sitter lavt og godt. Firepunkts-belter er betryggende å ha.

Som debutant på Hockenheimring er det skummelt å bli alt for trygg på omgivelsene. En liten feil kan koste dyrt i hastigheter på nesten 300 km/t. Likevel: Når adrenalinet nærmer seg kokepunkt og entusiasmen tar overhånd, velger jeg å utfordre ESP-systemet litt, ved å skru det halvveis av.

I en av de raskeste svingene på banen gir jeg bilen en liten ekstra knekk på turn in-punktet, og gir fullt pådrag tidligere enn det fornuften tilsier.