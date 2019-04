Finner de utroligste ting på havbunnen

Havnevesenet i København gjennomførte denne uken den årlige vårrengjøringen av innerhavnen i København.

Og det var ikke en rent liten fangst man fikk opp.

– Vi fant mest sykler, caféstoler, bord, veiskilt og stillaser. Det dukker opp mange rare ting, sier havnefogd Morten Johansen til danske TV 2 Lorry, mens han poserer foran det gedigne søppelberget.

Dette ble hentet opp på havna: Nyhavn: 70 sykler Frederiksholms kanal 60 sykler

4 el-sparkesykler

4 veiskilt

16 dekk



8 avsperringskjegler

Christianshavns Kanal 25 sykler

60 stoler

4 el-sparkesykler

4 dekk

6 kabelbakker Ofelia Plads/ Trangraven / Wilterskanal 35 sykler 12 cafébord 2 el-sparkesykler 6 avsperringskjegler 4 veiskilt 1 dildo

Johansen anslår at de har tatt opp 200 sykler. Samtidig merker de en økning i antallet sparkesykler. Hele ti kostbare elektriske by-sparkesykler, ble funnet på bunnen.

– Det som overrasker meg er at det kan bli samlet opp så mye hvert eneste år. Det er kjedelig og jeg synes ikke man skal behandle havnen vår slik. Vi har jo en deilig havn som vi kan nyte og bade i. Jeg håper det vil bedre seg på et tidspunkt, sier han.

Havnevesenet i København hentet opp ti splitter nye el-sparkesykler fra havbunnen. Foto: TV 2 Lorry

Den merkeligste gjenstanden som ble funnet var for øvrig en dildo.

Se hele oversikten i faktaboksen, og se video øverst.

Finner ipader og lommebøker

Maritim forsøpling har fått et stort fokus de siste årene, og Miljødirektoratet delte i 2018 ut 18 millioner kroner i tilskudd til 87 tiltak for å bedre vannmiljøet i Norge.

Havnevesenet i Bergen har de siste årene samarbeidet med lokale dykkerklubber om å rydde havbunnen i havna.

Kommunikasjonsleder Astrid Thomassen, forteller at de ikke finner de samme mengdene som i København, men at det er et problem at folk forsøpler.

– Vi finner veldig mye forsøpling fra fritidsbåter. Mye flasker og bokser, men det er det ikke så mye vi kan gjøre med det annet enn å oppfordre folk til ikke å gjøre det, sier hun til TV 2.

En av dykkerklubbene som har deltatt i dugnadsaksjonene i Bergen er 1Dykkerklubb.

Klubbleder Eirik Hole mener folk flest ville blitt overrasket dersom de så alt søppelet som befinner seg på havbunnen.

– Vi finner alt mulig. Vi finner masse mobiltelefoner, ipader, lommebøker. En gang fant vi en lommebok som kom til rette før vedkommende i det hele tatt hadde oppdaget at han hadde mistet den, sier Hole til TV 2.

Han sitter i et utvalg mot marin forsøpling i Norges dykkerforbund.

SE BILDESERIE:

Colaboks og krukke fra 1400-tallet

En annen dykkerklubb som har lagt ned en enorm innsats for å renske opp på havbunnen er Slettaa Dykkerklubb i Haugesund.

De har de siste årene gjennomført dugnaden «Project Aware Smedasund» og gjennomførte 200 dykk der det totalt ble hentet opp 25,5 tonn i løpet av 2018.