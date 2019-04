13 år har gått siden det ble innført nytt design på kjennemerkene til norske biler. Da kom det norske flagget og en "N" på blå bakgrunn inn, til venstre for bokstav- og tallkombinasjonen.

Men tar du en titt på bilene ute i trafikken, er det gode sjanser for at du oppdager noen som skiller seg ut fra dette. Særlig de siste par årene har mange begynt å endre på skiltene sine selv.

Det mest vanlige er at blåfargen er endret til sort. Mens andre igjen klistrer logoer eller andre ting over det norske flagget. Men det er ikke så smart å gjøre.

Blå bakgrunn

– Nei, dette er ikke lov og vil gi mangellapp. Kjøretøyforskriften er veldig klar på det, sier Espen Andersson som er avdelingsdirektør i Seksjon for kjøretøy i Vegdirektoratet.

I kjøretøyforskriften står blant annet dette:

Integrert nasjonalitetsmerke skal bestå av den latinske bokstaven N malt i hvitt og supplert av det norske flagget. Begge symboler skal stå på blå, retroreflekterende bakgrunn. Bokstaven skal være 20 mm høy for stort kjennemerke og 16 mm høy for lite kjennemerke.

Nasjonalitetsmerket skal være plassert helt til venstre på kjennemerket. Flagget skal være plassert over bokstaven.

Mange erstatter blåfargen under flagget med svart, det er altså ikke tillatt.

Ikke tillatt å tukle med skiltet

– Slik er altså regelen, og det er ikke tillatt å tukle med selve skiltet, som for eksempel å lime noe på det. Da risikerer man å bli stoppet i kontroll, eller få problemer når bilen er inne til periodisk kjøretøykontroll, sier Andersson, til Broom.

Da lager man seg også et ganske så unødvendig problem. For både Vegdirektoratet og Utrykningpolitiet (UP) er klare på at dette er ulovlig.

Slik skal de se ut, når man følger reglene.

Kan få kjøreforbud

– Vi godkjenner ikke biler som kommer til periodisk kjøretøykontroll med slike svarte nasjonalitetsmerker. De vil få mangellapp. Det regnes som en reparasjon å ta dem av, så det nytter ikke å gjøre det på stedet. Bileier må fjerne klistremerkene, og komme tilbake for etterkontroll, har stasjonssjef Magnar Tuft på NAF i Tønsberg tidligere uttalt til NRK.

Mangellappen betyr altså at man må bestille ny time og så vise bilen igjen, for å få den godkjent. Og følger man ikke opp dette, kan man bli ilagt kjøreforbud.

