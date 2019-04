Den norske ishockeystjernen skal straks ut i sluttspill med Dallas Stars.

Dersom Dallas Stars ryker tidlig ut av Stanley Cup, kunne Zuccarello spilt VM. Det kommer han imidlertid ikke til å gjøre, bekrefter landslagssjef Petter Thoresen overfor VG.

En del av grunnen han oppgir er at Zuccarello står uten kontrakt til sommeren. I tillegg har han slitt med en skade i armen.

– Han stiller opp når han kan han, men akkurat nå er det best sånn. Så blir det kanskje en mulighet for ham å hvile kroppen litt og fikse noen skavanker han har hatt litt trøbbel med, sier Thoresen til VG.

31-åringen var ute i fem uker med et brudd i armen. Han måtte ut i tredje periode i comebacket, og ble sendt til røntgen. Dallas Stars avfeide imidlertid at det dreide seg om noe alvorlig for nordmannen.

NHLs nettsted skriver at Zuccarello står over kveldens kamp mot Chicaco Blackhawks, og at morgendagens kamp mot Minnesota Wild er i fare.