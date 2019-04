0-2, null poeng og sisteplass på tabellen var vel ikke det Rosenborg hadde planlagt før serieåpningen borte mot Glimt.

– Det er klart vi er skuffet av den prestasjonen vi gjorde i Bodø. Det var langt under pari og en dårlig opplevelse. Vi skal sørge for at det ikke skjer igjen, sier Søderlund.

– Må se oss selv i speilet

Selv om både Bendtner og Søderlund er enige om at kampen mot Glimt var langt under pari, har de ikke noe godt svar på hvorfor det ble sånn.

– Det er vanskelig å si 100 prosent hvorfor det blir sånn, men vi må se oss selv i speilet og si at vi ikke var gode nok, erkjenner dansken.

Begge forklarer at trønderne var «gira» før kamp, men at det rett og slett ikke fungerte. Nå ser de fram til en bedre opplevelse mot Odd mandag.

– Vi var sinnssykt giret før kampen mot Bodø, men vi fikk det ikke til. Nå skal vi knuse til mot Odd og vi gleder oss til å vise det vi kan, sier Søderlund, og fortsetter:

– Det skal bli så godt å komme ut på Lerkendal foran Kjernen og spille med grønt gress under føttene.

Favorittene snublet

Både Rosenborg, Brann og Molde gikk på poengtap i første serierunde, men det var kanskje trønderne som skuffet aller mest, uten at de stresser av den grunn.

– Selv om vi ikke har scoret så mye, så har vi ikke sluppet til så mye bakover. Men det er for dårlig offensivt, samtidig vet vi at vi har det inne. Vi har tro på det vi driver med og jeg tror vi tar gull i år og, smiler Søderlund.



Han får støtte av sin danske spisskollega.

– Vi skal lykkes mye bedre mot Odd. Vi skal være sterkere både defensivt og på kontringer, slik av vi kan skape mange sjanser og skaffe oss posisjoner der vi kan score mål. Vi må fokusere på oss selv og spille god fotball, avslutter Bendtner.