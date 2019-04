I september ble det kjent at Ulrikke Falch og Henrik Elvejord Borg var blitt et par.

Fire måneder senere slo derimot idyllen sprekker, og kjendisparet gikk hver til sitt.

Kort tid etter bestilte Elvejord Borg en enveisbillett til Thailand. Målet med turen var ifølge han selv å bearbeide bruddet under en palme i fred og ro.

Thailand-turen viste seg å bli alt annet enn det.

– Jeg tenkte jeg skulle ta det med ro, jeg hadde et brudd jeg måtte bearbeide og litt forskjellig. Men jeg endte opp på «slumberparty»-hostell med fullt trøkk.

– Ble ranet

Men trøkket ble kortvarig da den tidligere Ex on the Beach-deltakeren angivelig ble ranet på heisaturen. Heldigvis for Elvejord Borg kom lønningsdagen beleilig.

– Jeg ble tatt med til en minibank og frastjålet alle pengene. Men jeg fikk lønn dagen etter, så derfor hadde jeg råd til å reise videre til Bali.

På Bali levde Text on the Beach-forfatteren som en stjerne blant norske studenter.

– Plutselig ruller det inn 100 norske jenter der, og jeg sitter der og bare: «Hva er det som skjer liksom?». Og de bare flokker seg rundt og begynner å ta bilder og fullt kjør.

– Plutselig er VIP-plattformen gratis, og det kommer flaske på flaske. Bare topp stemning. Du bare elsker livet og du tilbake der du skulle være. Du er liksom Justin Bieber på klubben, bedyrer han.

«Fucked»

Men da han skulle imponere på dansegulvet, gikk det galt for «Norges største rasshøl», som han selv kaller seg på Instagram.

– Jeg tok en backflip og hører beinet brekker momentant. Det er noe spesielt med det å høre ditt eget bein knekke, og du bare vet at du er «fucked».

Da pengene tok slutt vendte den tidligere Ex on the Beach-deltakeren både snuta og krykkene hjem til Norge.

På Instagram har han selv skrevet at turen kostet omlag 200.000 kroner. Men blakk blir Elvejord Borg aldri, ifølge han selv.

– Det er så flaut å snakke om de pengesummene. Om jeg er blakk? Jeg er aldri blakk, men det skorter.

– Hva er det neste for blodprinsen?

– En slags dagbok, nok en gang. Det er jo det jeg er kjent for. Og da skal Norge forstå hva slags fyr jeg egentlig er.