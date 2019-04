Artisten Dagny gjester fredagens «Senkveld med Helene og Stian» på TV 2, og forteller der om en spesiell henvendelse hun fikk på Facebook.

Nudistforening

– Jeg la ut et bilde av jeg isbadet i Oslo-fjorden, og noen dager etter kom saken ut med nok et bilde av meg i nettoen i VG, smiler hun.

Det førte til en rekke tilbakemeldinger.

– Jeg fikk en melding på Facebook der det sto at «om jeg har lyst til å bli medlem en i ung nudistforening, fordi jeg var så flott ...», ler artisten.

Hun legger til.

– Jeg var der ute og representerte dem allerede, konstaterer hun.

Nominert

Og hun er ikke fremmed for å bli i klubben.

– Jeg takker gjerne ja, jeg, smiler hun til stor applaus.

Forrige uke var hun aktuell som nominert i to kategorier under årets utdeling av Spellemannprisen. Hun var nominert i kategoriene «årets låt» og «årets låtksirver». Den sistnevnte kategorien ble hun selv overrasket over å være nominert i.

«Senkveld med Helene og Stian» ser du på TV 2 fredag klokken 22.15.